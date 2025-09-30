郭璽稱海鯤號進度延宕 海軍：不評論個人言論
海軍退役上校郭璽指出，潛艦國造原型艦海鯤號進度延宕，不僅各系統無法完整連結，戰鬥系統也無法整合，距離完成測試「路程還很遙遠」。海軍對此回應，郭璽的論述屬於個人言論，海軍不予評論。
海軍退役上校、前海軍司令部顧問郭璽昨天透過直播表示，海鯤號延宕，原因出在整體儎台管理系統（IPMS）出問題，韓國的工程師來台後仍無法解決，也因此不敢貿然潛水測試。
郭璽上午於海軍司令部前舉行記者會，他再度提到，海鯤號此時應該要完成海上測試（SAT）並交由海軍戰術評估，但為什麼遲遲無法完成，原因是各系統無法完整連結，就連戰鬥系統也無法整合，因此距離能完成測試「路程還很遙遠」。
海軍司令部對此回應，郭璽的論述屬於個人言論，海軍不予評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言