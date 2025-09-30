郭璽稱海鯤號進度延宕 海軍：不評論個人言論

海軍退役上校郭璽指出，潛艦國造原型艦海鯤號進度延宕，不僅各系統無法完整連結，戰鬥系統也無法整合，距離完成測試「路程還很遙遠」。海軍對此回應，郭璽的論述屬於個人言論，海軍不予評論。

海軍退役上校、前海軍司令部顧問郭璽昨天透過直播表示，海鯤號延宕，原因出在整體儎台管理系統（IPMS）出問題，韓國的工程師來台後仍無法解決，也因此不敢貿然潛水測試。

郭璽上午於海軍司令部前舉行記者會，他再度提到，海鯤號此時應該要完成海上測試（SAT）並交由海軍戰術評估，但為什麼遲遲無法完成，原因是各系統無法完整連結，就連戰鬥系統也無法整合，因此距離能完成測試「路程還很遙遠」。

海軍司令部對此回應，郭璽的論述屬於個人言論，海軍不予評論。