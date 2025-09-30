影／兆元級軍購特別預算公布在即 IBCS有望補上防空網最後缺口？

國防部向行政院提出規模高達一兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，預計10月中公布。據了解，除採購攻擊型無人機、無人艇等不對稱作戰武器外，也納入國軍至今仍缺乏的先進戰術指管系統。其中近期呼聲最高的，可能是隨同新增購一個營的愛國者三型防空飛彈，搭配引進的整合式防空暨指管系統（IBCS）。除包括協同指揮站（ICE）、作戰指揮中心（EOC）等結合愛國者三型的硬體外，也預計引進能連結國軍現有防空系統的關鍵模組（A key）。介接完成後，國內原本分散各地、雖由中央指揮卻獨立運作的防空網，將被整合進一套完整、彈性、並具自動化接戰能力的指揮鏈。

然而，國軍採用軍售(FMS)的外購武器在近年多有遭受各種原因致交付遲延的困擾，因此在採購圈、武器製造商之間有推廣使用商售(DCS)管道加速武器獲得的聲音。本報於展期間專訪諾格公司亞太區副總裁、曾任美國海軍部研發暨武獲副助理部長的法蘭克．莫里（Frank Morley），就飛彈防空整合在台灣的價值與軍、商購模式對於武器快速獲得的可能，以外商角度分享觀察。