快訊

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

不再獨占！Google開放Pixel 10「AI對話修圖」功能 安卓機符合條件就能用

影／兆元級軍購特別預算公布在即 IBCS有望補上防空網最後缺口？

聯合報／ 徐宇威石偉民黃奕勳／台北即時報導
先前在美國進行測試的IBCS系統，圖為協同指揮站（ICE）。圖片來源／美國國防部
先前在美國進行測試的IBCS系統，圖為協同指揮站（ICE）。圖片來源／美國國防部

國防部向行政院提出規模高達一兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，預計10月中公布。據了解，除採購攻擊型無人機、無人艇等不對稱作戰武器外，也納入國軍至今仍缺乏的先進戰術指管系統。其中近期呼聲最高的，可能是隨同新增購一個營的愛國者三型防空飛彈，搭配引進的整合式防空暨指管系統（IBCS）。除包括協同指揮站（ICE）、作戰指揮中心（EOC）等結合愛國者三型的硬體外，也預計引進能連結國軍現有防空系統的關鍵模組（A key）。介接完成後，國內原本分散各地、雖由中央指揮卻獨立運作的防空網，將被整合進一套完整、彈性、並具自動化接戰能力的指揮鏈。

然而，國軍採用軍售(FMS)的外購武器在近年多有遭受各種原因致交付遲延的困擾，因此在採購圈、武器製造商之間有推廣使用商售(DCS)管道加速武器獲得的聲音。本報於展期間專訪諾格公司亞太區副總裁、曾任美國海軍部研發暨武獲副助理部長的法蘭克．莫里（Frank Morley），就飛彈防空整合在台灣的價值與軍、商購模式對於武器快速獲得的可能，以外商角度分享觀察。

國軍 飛彈 國防部

延伸閱讀

丹麥多地遭無人機入侵 北約強化波羅的海防空部署

立院預算中心：軍購等6項特別預算案 造成財政結構不穩

編兆元國防特別預算 張啓楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

相關新聞

影／兆元級軍購特別預算公布在即 IBCS有望補上防空網最後缺口？

國防部向行政院提出規模高達一兆元的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，預計10月中公布。據了解，除採購攻擊型無人機、無...

美國空軍「銀旗演習」演練跑道搶修技能 國軍人員入鏡

美國加強與印太各國軍事安全等方面的合作，9月下旬在關島安德森空軍基地舉行空軍「銀旗演習」，邀請新加坡、韓國及斯里蘭卡等印...

華航機隊／波音727見證華航跨足國際 還是飛安幸運星

對老華航人而言，727代表美好的記憶，她是華航首架噴射機，也是首度向原廠訂購新機，象徵公司從醜小鴨成為國家代表的過程；她代表航空技術革新，後來用於擴張東南亞航點。還是華航初期機種中，沒發生任何空難的幸運兒。

遲未潛航測試 海鯤號整合出問題

國造潛艦（ＩＤＳ）海鯤號潛艦進度延宕，此時又有前專案小組召集人黃曙光請辭國安會諮委獲准，引發外界對ＩＤＳ案的質疑。立場相異的前海軍人士昨天口徑一致指出，海鯤艦遲遲無法潛航測試，是系統整合出了大問題。

冷眼集／國造潛艦交船跳票 華麗話術面臨檢視

國防工業是最先進科技的結晶，研發作業是高風險投資。即使水準最高的美國，武器開發也從無一帆風順例子。計畫延宕、加錢甚至失敗...

共軍15架主輔戰機今擾我海、空域 國防部：嚴密監控

國防部今（29）日表示，共軍自今天上午陸續有中共殲-16、殲轟-7計20架次出海，以所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。