美國空軍「銀旗演習」演練跑道搶修技能 國軍人員入鏡

美國加強與印太各國軍事安全等方面的合作，9月下旬在關島安德森空軍基地舉行空軍「銀旗演習」，邀請新加坡、韓國及斯里蘭卡等印太國家參與，在參演國家公布的照片中，也出現國軍人員穿著迷彩野戰服參與的身影。

新加坡空軍官方社群昨晚貼出圖文，說明星國空軍於9月22日至26日，參與在關島安德森空軍基地舉辦的銀旗(Exercise Silver Flag)多國聯合演習。粉專指出，這次演習匯聚了來自不同空軍的人員，交流土木工程領域的最佳實踐，並提升空軍基地修復行動的效率。

星國空軍粉專分享一系列圖片，其中一張可見穿著藍色系數位迷彩服的新加坡空軍官兵，與穿著灰色系數位迷彩服的南韓空軍官兵共同演練如何使用跑道搶修器材，一旁可見來自斯里蘭卡的空軍官員，以及另一位穿著國軍數位迷彩服以及CB-103綠色麂皮野戰靴的官員，也一在旁觀摩。星國空軍粉專圖說僅說明星國官兵與來自多國空軍的人員合作，從事加強和鞏固空軍基地的修復任務。

銀旗演習是美國空軍針對土木工程技術人員的訓練演習，重點在於讓空軍人員親身體驗，如何在戰時且缺乏完善基地支援設備的環境中，使用的緊急工具和設備。空軍官兵在訓練過程中，練習建造基地基礎設施、修復遭破壞的機場、管理消防以及處理CBRN（化學、生物、放射和核子）事故、移動式飛機攔阻系統、機場緊急照明等工程，以提高對真實場景的應對能力。

目前美國空軍可進行「銀旗演習」訓練的基地，除了佛羅里達州的廷戴爾空軍基地外，還有位於德國的拉姆施坦因空軍基地以及關島安德森空軍基地。美軍也透過這項演習，和相關國家進行專家交流，促進互通能力與夥伴關係，以2024年在關島舉行的演習為例，就有美國、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓、韓國、日本、印尼、加拿大及澳洲等國參加。