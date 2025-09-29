黃曙光請辭 郭璽、黃征輝都曝海鯤艦「系統整合出問題」

前國造潛艦（IDS）專案小組召集人黃曙光，請辭國安會諮委獲准。曾任海軍司令部顧問的退役上校郭璽，以及曾與郭璽共事最後卻鬧翻的海軍退役上校黃征輝，今天分別發表看法。兩人雖然立場迥異，但都一致指出，海鯤艦遲遲無法進行潛航測試，是因為系統整合出了大問題。

郭璽表示，黃曙光請辭，代表他百分百跟IDS切割，因為意見不被接受，現任海軍司令唐華開心了，因為終於氣走黃曙光。郭璽抨擊，賴清德為何要用「無能、搶功、抓權」的唐華？當初蔡英文力挺8年的海鯤號，如今被玩完。如今製造第一艘原型艦的人多已離開，後續艦成本上升，「IDS壽終正寢」。

郭璽表示，海鯤艦海測延宕，原因出在整體載台管理系統（IPMS）出問題，戰鬥系統的訊號無法傳給魚雷管。韓國來了三批工程師，仍然連結失敗。水面艦出問題可以拖回來，潛艦則是攸關數十條人命，所以不敢出海測試。

他說，國防部呈報的後續艦預算為2800餘億元，但當初請廠商為7艘一起報價，後來改為兩艘，廠商以不符當初簽署的合作備忘錄（MOU）要求重新報價，結果每艘只能買原先不到60%的裝備。賴清德現在也不敢要求再追加40%預算，因為國民黨不會答應。

黃征輝則說，黃曙光擔任國安會有給職諮委，享有比照部長的優渥待遇，若非迫於外力，不應在此時主動請辭。他指出，海鯤號7月3日結束浮航測試後，竟緊急進入台船乾塢，一待就是61天，這種情況極為罕見，意味所涉工程並非小修小補，而是重大問題。如今台船總經理公開承認，9月不可能完成海試。即便外行人也應明白，海鯤號正面臨前所未有的困境。

他表示，台船從未建造潛艦，系統整合能力顯然不足，因而必須依賴專家技術協助。然而，海鯤號聘的直布羅陀GL與韓國SI兩家技協，不僅名不見經傳，甚至在2022年1月，韓籍顧問曝露的錄音檔顯示，GL是詐騙集團，SI使用假資料。台船明知被騙，卻不敢說出實情。因為一旦說出實話，可能整個案子都會中斷。

他表示，IDS不可能「說斷就斷」，沒人能夠承擔政治風險，後續應如何收尾？一是必須安全優先，不可為趕時程倉促下潛；二是風險控管，海鯤號造價新台幣530億元，交艦前責任全由台船承擔，一旦發生事故，不僅人命難以估價，單就已投入金額就已超過台船四個股本。三是專業協助，必須尋求真正具備潛艦整合經驗的國際團隊，若實在不可得，當年海龍、海虎潛艦在荷蘭建造，海軍曾派專業監造團隊實地學習整合技術，這批人部分仍在國內，建議透過海軍協調他們投入協助。