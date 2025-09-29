潛艦國造推手 黃曙光辭國安諮委

潛艦國造推手黃曙光請辭國安會諮詢委員，總統府發言人郭雅慧表示，黃曙光因為家庭因素，請辭諮委一職，賴總統幾經慰留，最後勉予同意；對於黃曙光帶領團隊克服萬難，成功完成我國首艘潛艦的建造，為台灣防衛自主寫下重要里程碑，後續工作順利步上軌道，賴總統表達衷心感謝。

據了解，黃曙光與海軍就如何順利推動潛艦國造有歧見，潛艦國造因為原型艦海鯤號與二號艦之後的量產型，出現變更設計問題，加上海鯤號的整合儎台管理系統（ＩＰＭＳ）始終整合不順暢，雙方對於這些問題的看法出現差異，最終黃曙光選擇離開，不再過問潛艦國造。

據了解，從去年起黃曙光有意求去，賴總統數度慰留，希望黃能繼續為國效力，直到近日兩人還有談話。

黃曙光辭去國安會諮委，潛艦國造的未來引發關注。國民黨立委馬文君表示，國艦國造很多關鍵人物不是離職就是被換掉，黃曙光離職、台船董事長也換到第三個，造艦如何延續？原型艦到後續艦會不會一樣，令人憂心，難道要重做？

馬文君指出，海鯤艦後續還要做潛航測試，要符合作戰需求且安全，這就需要很多軍中專業人員參與，但現在很多人都好像不敢參與。

民進黨立委王定宇表示，感謝黃曙光長期以來為了保護國家付出的辛勞，也特別為潛艦國造付出相當心力，海鯤潛艦能成功造出，黃功不可沒；而黃曙光過去在海昌計畫培養人才、簽訂合約、建立制度，相信在此扎實基礎上，後續海鯤號海測、造新艦等計畫，都能穩健發展，他有信心。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，潛艦國造是國家重要政策，攸關國家安全與軍事力量，如今主要負責人離開職務，後續是否會對此造成影響，黃曙光必須說清楚講明白。

雖然黃曙光淡出了潛艦國造計畫在軍方內部早已非祕密，但是仍有人為黃曙光抱不平，曾經協助參與潛艦國造的前海軍軍官郭璽明天將到海軍司令部抗議，他在採訪通知寫道：「（海軍司令）唐華開心了！終於氣走黃曙光，海鯤號被玩完了！ＩＤＳ（潛艦國造）壽終正寢！」

台船公司則表示，不清楚黃曙光的職務變動，但台船從未聘任黃任何職務，包括董事或顧問等，也無法說明未來是否聘任黃曙光協助潛艦海鯤號等相關事宜。