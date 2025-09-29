聽新聞
國軍最失控案例 左營軍港擴建 經費增完工延宕

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國軍近年引進新武器，不管外購或自製，往往面臨進度延宕、預算追加的問題。不過，最多災多難、時間與金額最失控的案例，當屬海軍左營基地擴建第二港口的「威海計畫」，最早規畫時，訂於二○一九年完工、耗資二九○億元，多年來歷經波折，如今完工時間已延宕到二○三二年，今年又將工程經費提升近五成，達五九○億餘元。

左營軍港身為海軍最重要基地，但長年來有兩大弱點：一是水深不足，例如紀德級驅逐艦等新式戰艦無法駛入，更大問題是只有一個出口，戰時一旦被敵堵住，艦隊就宛如甕中捉鱉，只能坐以待斃。

國防部於二○○五年核定，將左營港向北擴建，開鑿第二出口，並濬深港池，以利新式艦艇靠泊。

威海計畫先因後勁溪口的蚵仔寮漁港漁筏補償費發放，始終談不攏。二○一○年高雄九一九豪雨成災，時任市長陳菊稱，海軍援中港工地阻礙排水，工程進度幾乎停頓。二○一九年，本案終於進入「委託監造與港口工程施工」階段。

專案完工時間與費用不斷上修，二○○九年，期程延至二○二五年，預算增至三三○億元；二○二○年期限延至二○三二年，預算增至四○四點八億元。今年六月，國防部再度函陳行政院，將總經費增至五九○點八億元，完工年份不變。

海軍 紀德級 援中港 陳菊 後勁溪 驅逐艦 國防部

