新聞眼／國家隊造艦 非常手段未必奏效

強化水下戰力是國軍長期渴望，爭取潛艦更是歷代海軍司令夢想。黃曙光接下蔡英文「潛艦國造」的尚方寶劍時，心頭或許曾浮現林則徐當年所云，「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。二○二三年九月，蔡總統在高雄主持原型艦海鯤號擲瓶下水，一時風光無限，可謂黃曙光對「伯樂」知遇之恩的最佳回報。

然而，黃曙光以體制外「專案小組召集人」的大權，遂行「合法但非正式」手段，外界並非全然肯定。下水典禮儼然是國造潛艦（ＩＤＳ）的政治紅利最高點；從下水典禮與下水無關，現場可見的施工品質瑕疵，乃至接下來的進度延宕，負面傳聞一一浮現，在在證明事情並非一帆風順。

其實，ＩＤＳ道理與大陸C919客機極為類似，同樣展現突破不利環境的旺盛企圖心。但客觀來說，兩者都絕對是艱困之舉，必須付出沉重學費，而且相較國外成熟產品，性能與經濟性仍難免落後一截。另方面，「合法但非正式」固然有助初期突破，但到計畫執行後半，相關人員言行舉止的爭議，卻難免影響外界觀感。

對於把大內宣視為首務的兩岸當局，上述老實話顯然不適合當作宣傳主流。仔細檢視幾年來ＩＤＳ新聞，會發現黃曙光本人談及海鯤艦性能，發言相對保守；但到國安官員、執政黨立委、親綠媒體、側翼口中，則將其捧上天去，儼然台灣第一次造潛艦，就已追上德、日等老牌生產國。在海鯤艦根本未出海前，賴政府就急著推出量產預算案，外界倘若質疑，立刻被套上「中共同路人」的紅帽子。

黃曙光推動ＩＤＳ，無疑已在我國海軍史上，替自己留下不可磨滅的地位。至於褒貶功過，定論尚早，要看未來海鯤號與量產艦的表現。值得深思的則是，從蔡政府以來，動輒以「國家隊」之名，行超越體制的非常手段。這與習近平時代的中共當局強調「集中力量辦大事」的「舉國體制」，堪稱不謀而合。當民進黨政府質疑中南海為求「崛起」的暴衝可能搞垮自己之餘，恐怕也得回頭看看自己。