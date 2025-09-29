聽新聞
國造潛艦未來 專家：系統整合 須花時間與冤枉錢

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片

國安會諮委黃曙光請辭獲准，國造潛艦（ＩＤＳ）的未來如何？專家認為，從目前外界得知的資訊看來，系統整合還是問題；長遠來看，相關問題不是不能解決，但是多花的時間與冤枉錢，恐怕難免。

同樣出身潛艦的前參謀總長李喜明，上周五出席台海防衛兵推報告書發表會時，曾被記者詢及對潛艦進度延宕的看法。李喜明說，自己並未接觸ＩＤＳ案，但現在看來的風險，是系統整合的問題，能否達到預期操作和作戰的目標；不是把所有裝備買回來，就變成一艘可以作戰的船，潛艦更是如此。

前立委林郁方說，「我某個程度同情黃曙光」，因為華府對ＩＤＳ並未大力支持，美國自身又早就不造柴電潛艦，我方必須到處尋找軟硬體方面的商源，結果變成聯合國式雜牌軍，難免出現一些預想外的整合問題。長遠來看，這些問題還是可以解決，但是過程中花掉比預期更多的時間與金錢，無法避免。

中華戰略學會資深研究員張競認為，能對「ＩＤＳ如何走下去」提供答案的人，就是賴清德總統，因為能決定黃曙光去留者，就是總統本人，若無評估拿捏與權衡輕重，不會有此決策。

張競也說，國家政務向來是「上者建制、中者擇士、下者辦事」，如果能夠「人去政繼」，才能顯高低；接下來可觀察，黃曙光是否留下能長久穩定運作體制與團隊作業文化？其任用的關鍵職務幹部，是否仍然能夠施展身手，還是樹倒猢猻散，團隊大換血，造艦作業整體翻盤？

