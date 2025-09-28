黃曙光請辭 潛艦「欽差」 今非昔比

賴總統同意國安會諮委黃曙光請辭，由於黃是蔡政府自製潛艦（ＩＤＳ）計畫核心人物，從海軍司令、參謀總長到國安會諮委，長期擔任專案小組負責人，其去職引起各方關注。但知情人士表示，從賴總統上任之後，潛艦主導權逐漸回歸海軍司令部，黃曙光「欽差大臣」重要性早已大不如前。

正因如此，知情人士指出，如今黃曙光請辭公職，對測試中的原型艦海鯤號或未來量產計畫，影響都有限。

ＩＤＳ堪稱蔡政府「國防自主」政策下最具野心、開銷最大的方案。考慮到難度與保密性，過程幾乎是單線領導，由黃曙光組織專案小組，直接向總統（國安會）負責。黃曙光也曾發下豪語，等到海鯤艦出海測試潛航，自己一定隨行，以示負責。

蔡政府後期，潛艦案爆發爭議，時任國防部長邱國正面對媒體，雖強調絕對相信黃曙光清白，但也坦言並未過問ＩＤＳ細節。同樣道理，劉志斌、梅家樹兩人擔任海軍司令期間，對於ＩＤＳ也只是配合。

現任海軍司令唐華於前年四月上任後，局面開始改變。軍中與政壇傳出，ＩＤＳ逐漸回歸體制，由海軍司令部主導。去年四月，黃曙光發表聲明，宣布「身心俱疲」，辭去潛艦小組召集人之職。不過，賴總統五二○上任後，仍然續聘其為國安會諮委。當時府方人士宣稱，國民黨立委陳永康倡議制訂「國家安全戰略法」，有侵奪國安決策權之嫌，黃曙光將負責研擬因應對策。但過去一年來，該法並未成為藍營優先法案，政府方面也未再提及。

黃曙光之後，誰是ＩＤＳ負責人？包括唐華與台船兩任董事長黃正弘、陳政宏，對此都曾表示，現在並無「專案小組召集人」頭銜，若非要說負責人，就是依慣例由業主（海軍司令）擔任。至於未來是否要陪同「隨艦下潛」？台船總經理蔡坤宗說，黃曙光當初是宣示，請民眾不要擔心；但就專業角度，潛艦空間狹小，若非負責操作與測試任務的人員，其實不應上船參加。