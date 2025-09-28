陸軍2500兵力花蓮救災 建立TAK共同圖像精進效率

颱風樺加沙重創花蓮，陸軍今天表示，共投入2500名兵力、黑鷹直升機及無人機等357件裝備救災，同時前進指揮所也運用TAK部隊覺知應用套件，提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像。

陸軍司令部傍晚發布新聞稿表示，為協助花蓮災區民眾加速家園重建，第2、3、4、5作戰區持續全力執行救災，計投入約2500名兵力、UH-60M黑鷹直升機及無人機等17項、357件裝備執行災後復原任務，期以最短時間、最高效率完成災後復原，展現陸軍守護民眾的決心與行動力。

陸軍指出，自災害發生以來，國軍官兵除全力協助家戶清除大型廢棄物，持續執行工兵重型機具清淤、化兵環境消毒及失蹤人員搜救等任務，期盼協助災民早日回歸安定生活。

為體恤救災官兵辛勞，陸軍提到，特別與國防部福利事業管理處合作，派遣「陸軍點心車」在餐間提供救災官兵免費點心，每日採定時定點、日夜不間斷方式巡迴配送；同時配合發放補給品時機，由心輔人力針對官兵實施走動式關心與鼓舞，即時為救災官兵補充體力和能量，更傳遞溫暖與關懷，讓官兵保持身心最佳狀態，維持高效率執行救災任務。

陸軍也說，救災前進指揮所也在救災期間，運用部隊覺知應用套件（TAK），提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像，讓指揮官掌握各救災部隊任務進度，以利下達至當決策，進一步提升救災效能。

陸軍強調，無論日夜晴雨，國軍將堅守第一線，持續與地方政府並肩協力，用實際行動協助災區民眾共度難關，展現國軍堅定而溫暖的守護力量。

TAK（Tactical Assault Kit或Team Awareness Kit）全名「戰術突擊套件」或「部隊覺知應用套件」的開源軟體，最初為軍事用途設計，有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化；其開源特性使逐漸被應用民間，尤其是救災時高度需要的位置及資訊共享、溝通協調等情境。