快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
海巡署今先後偵獲2艘大陸科研船出現在我國北部海域，調派2艦2艇分別併航監控，迫近驅離。圖／海巡署提供
海巡署今先後偵獲2艘大陸科研船出現在我國北部海域，調派2艦2艇分別併航監控，迫近驅離。圖／海巡署提供

海巡署今先後偵獲2艘大陸科研船出現在我國北部海域，各往東南及東北方向航行，調派2艦2艇分別以2對1方式全程併航監控，迫近驅離，使2艘科研船改變航向往外駛離我國海域。

海巡署表示，今上午9時58分偵獲中國科研船「向陽紅18」，於彭佳嶼西北方58浬航往我國海域，調派線上淡水艦、10033艇前往應處；12時16分10033艇於彭佳嶼西方7.8浬廣播驅離後，逼迫「向」船改變航向，並與「向」船通聯，獲復「向」船已轉向往外航離；3時45分「向」船於彭佳嶼東方25浬，以航向146、航速10節航出我國限制水域外，改由3529艇持續監控。

據指出，海巡署中午12時35分偵獲「東方紅3」中國科研船，於富貴角北北西方42浬（限制水域外14浬）往東北方向航行，派遣台中艦、3553艇於我國限制水域外界線平行監控；16時「東」船於彭佳嶼北北西方40浬，改由淡水艦、3553艇持續監控，嚴防「東」船進入我方水域。

海巡署指出，中國科研船無視國際法規範，闖入我國水域，予以嚴正譴責，呼籲中國停止類似破壞區域和平穩定作法，以免引起兩岸人民反感；持續秉持堅定執法立場，嚴密監控中國公務船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

海巡署 監控 驅離

延伸閱讀

大陸電動車出口須取得許可 特斯拉、福斯等外資車廠業務恐受影響

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

金馬澎分署第七岸巡隊海巡志工成軍 守護澎湖灣

反制小型目標滲透海岸 海巡5輛新款熱顯像儀車今年本島完成部署

相關新聞

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

海巡署今先後偵獲2艘大陸科研船出現在我國北部海域，各往東南及東北方向航行，調派2艦2艇分別以2對1方式全程併航監控，迫近...

潛艦國造推手黃曙光請辭國安會諮委 府：衷心感謝

潛艦國造推手、國安會諮詢委員黃曙光請辭，總統府發言人郭雅慧表示，黃曙光因家庭因素，向總統請辭國家安全會議諮詢委員一職，總...

雅典飛行周／F-4E罕見露「大機背」翱翔 老戰機再現經典

以往F-4E在AFW航展飛行表演，觀眾僅能看到機腹畫面，今年希臘空軍單機性能展示F-4E的「美背」，就是為了讓遠道而來的外籍攝影師捕捉難得的「大機背」側飛。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「雅典飛行周」（Athens Flying Week，AFW）的難得畫面。

國軍專業網戰兵力逐年減少 預算中心籲加強培訓

國軍網路戰部隊能支領網戰加給的專業人員，傳出人數逐年減少，立法院預算中心提醒軍方，強化網路作戰人員專業培訓。

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分...

美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。