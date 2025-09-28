學者：黃曙光替潛艦國造打基礎 請辭不影響後續推動

快訊

中央社／ 台北28日電

潛艦國造召集人黃曙光請辭國安會諮委獲准。學者今天說，潛艦國造是團隊任務，黃曙光已完成最為重要訪商、紅區裝備籌獲及構型等最艱難初期任務，在此基礎下，請辭並不會影響後續作業推動。

總統府發言人郭雅慧今天表示，國安會諮詢委員黃曙光因家庭因素，向總統賴清德請辭國家安全會議諮詢委員一職，總統幾經慰留，最後勉予同意。郭雅慧指出，近年黃曙光肩負推動國造潛艦艱鉅任務，克服萬難成功完成首艘潛艦建造，為台灣防衛自主寫下重要里程碑，讓後續工作順利步上軌道。

由於黃曙光過去為潛艦國造召集人，外界關注，請辭後是否影響原型艦海鯤號及後續量產艦的進度。

海軍人士分析，黃曙光於去年4月請辭召集人並擔任一般顧問，並交由海軍司令唐華上將負責，包括近期泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）等，幾乎全權交付海軍處理，並督導承造方台船公司依節點如期執行，因此在專案管理角度上均有做好交接及傳承，「黃曙光的請辭影響不大」，但同時亦感謝黃曙光打下的好基礎。

知情人士則提到，海昌計畫（潛艦國造）雖然已在唐華上任後回歸海軍，但黃曙光仍接受總統賴清德請託「協助一年」，截至目前已逾一年半，造艦作業上軌道後，黃曙光認為顧問角色已無法發揮太多作用，在階段性任務完成的情況下請辭國安會諮委，是最好的時刻。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，從專案管理角度來看，黃曙光自參謀總長迄今所指導的潛艦政策都是「方針」，細節則由海軍海發中心及台船執行，並完成訪商、構型及紅區裝備籌獲，以及初期監督等最艱難過程，且潛艦國造工程是「團隊作業」，在台船董事長更迭之際，黃曙光現在辭去國安會諮委一職，象徵階段性任務完成。

