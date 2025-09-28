快訊

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

孫德榮夢見于朦朧訴「死亡真相」直言：他死得淒慘無助

驗收戰備訓練成果 陸海空軍3大操演10月登場

中央社／ 台北28日電

國軍為強化戰力並驗收訓練成果，10月舉行陸海空軍3大操演。包括首次由「長字輩」更名「陸勝」的陸勝1號操演，將於10月25日至31日實施；天龍操演，則10月27日至31日實施；海強則在10月下旬登場。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據規劃，陸、海、空軍，將分別在10月舉行「陸勝」、「海強」及「天龍」3大操演。

陸軍「陸勝操演」部分，國軍聯兵旅對抗過去均以「長」字輩為代號實施，例長青、長勝、長泰操演，由陸軍北中南軍團輪流主辦，今年則取消「長」字輩演習的命名方式，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，命名為「陸勝」操演。

預計陸勝1號操演於10月25日至31日在北部地區實施，預料比照近年漢光演習精神，採24小時不間斷實戰化訓練模式。

空軍「天龍操演」部分，將在10月27日至31日間舉行。除了地面防空部隊操演外，將以空對空、空對海、空對地戰技方式驗收年度戰備成果、驗證與相關單位聯合作戰效能外，也將選拔出各項競賽第1名，作為飛官標竿；海軍「海強操演」部分，區分為岸訓、航訓及期末鑑測，預計10月下旬舉行。

漢光演習 陸軍 空軍

延伸閱讀

軍中再傳意外！陸軍北測中心關指部士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟破裂送醫

賴清德中秋前視察中坑營區慰勉新兵 操演無人機紅隼火箭

軍武迷注意！黑鷹直升機國慶操演試航 明清晨飛越總統府

金門烈嶼9/23入夜太武操演 火砲射擊阻殲搶灘敵軍

相關新聞

潛艦國造推手黃曙光請辭國安會諮委 府：衷心感謝

潛艦國造推手、國安會諮詢委員黃曙光請辭，總統府發言人郭雅慧表示，黃曙光因家庭因素，向總統請辭國家安全會議諮詢委員一職，總...

雅典飛行周／F-4E罕見露「大機背」翱翔 老戰機再現經典

以往F-4E在AFW航展飛行表演，觀眾僅能看到機腹畫面，今年希臘空軍單機性能展示F-4E的「美背」，就是為了讓遠道而來的外籍攝影師捕捉難得的「大機背」側飛。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「雅典飛行周」（Athens Flying Week，AFW）的難得畫面。

國軍專業網戰兵力逐年減少 預算中心籲加強培訓

國軍網路戰部隊能支領網戰加給的專業人員，傳出人數逐年減少，立法院預算中心提醒軍方，強化網路作戰人員專業培訓。

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分...

美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情...

台海兵推不宜一對一對抗！李喜明：應採無人化應對 防共軍由演轉戰

台北政經學院基金會舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨日提出總結報告。對於共軍是否可能「由演轉戰」發動對台攻擊，前參謀總長李喜明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。