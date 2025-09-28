驗收戰備訓練成果 陸海空軍3大操演10月登場

國軍為強化戰力並驗收訓練成果，10月舉行陸海空軍3大操演。包括首次由「長字輩」更名「陸勝」的陸勝1號操演，將於10月25日至31日實施；天龍操演，則10月27日至31日實施；海強則在10月下旬登場。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

根據規劃，陸、海、空軍，將分別在10月舉行「陸勝」、「海強」及「天龍」3大操演。

陸軍「陸勝操演」部分，國軍聯兵旅對抗過去均以「長」字輩為代號實施，例長青、長勝、長泰操演，由陸軍北中南軍團輪流主辦，今年則取消「長」字輩演習的命名方式，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，命名為「陸勝」操演。

預計陸勝1號操演於10月25日至31日在北部地區實施，預料比照近年漢光演習精神，採24小時不間斷實戰化訓練模式。

空軍「天龍操演」部分，將在10月27日至31日間舉行。除了地面防空部隊操演外，將以空對空、空對海、空對地戰技方式驗收年度戰備成果、驗證與相關單位聯合作戰效能外，也將選拔出各項競賽第1名，作為飛官標竿；海軍「海強操演」部分，區分為岸訓、航訓及期末鑑測，預計10月下旬舉行。