民團辦民防論壇 學者提指揮與資訊等4情境需預思考

福和會今天舉辦民防論壇，全台超過20個民防、防災與自訓團體參與。面對戰爭情況下的民防體系運作，學者張喻閔指出，需要預先思考指揮體系、資源分配、災區救援、資訊互通等4項情境的運作，才能達到自衛自救的目標。

由福爾摩沙共和會主辦，台灣自由學會協辦的「2025福和會民防論壇」今天在台北舉行，來自全台超過20個民防、防災與自訓團體成員，以到場和線上方式參與，亦有國外智庫線上與會，論壇邀請總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙、劉文，警察大學助理教授張喻閔、退役少將余宗基等人與談。

內政部政務次長馬士元因救災未能出席，他發表書面致詞指出，災害的發生，不僅考驗著應變能力，更考驗著平時準備，就以這次馬太鞍堰塞湖事件後續為例，庇護所的運作管理、物資的供應、醫療資源的調度等，每一個環節都在考驗著平時的準備是否夠充分。

劉玉皙表示，戰爭動員與全社會防衛韌性「很像，但不完全相等」，戰爭動員是義務性質，是要協助軍隊行動，而全社會防衛韌性強調的是自願，以及自救、救人，維持社會運作，因此採邀請民眾主動保護自己與家園，願意投入的民眾會更多。

張喻閔提到，武裝衝突前會先從資訊戰、心理戰開始，再到封鎖、飛彈、遠火（遠程火箭）等方式打擊，遠火精準度不如飛彈，偵測與防護不易，且附帶的傷害大，因此民防在戰爭時期的自衛自救，需要思考指揮體系、資源分配、災區救援、資訊互通等4項情況。

針對4項需思考的情況，張喻閔強調，當地方首長因故失能時，民間需要「自發性的指揮體系」，而不是只等既有體系。而天災、戰時各地的災情不同，需要跨縣市調度的資源分配，跳脫單一事件、單一地區的演習想定，在災區救援層面，當面臨交戰情況，救災團隊須擬定SOP確保救災團隊安全；軍警消與民間團體無線電都不互通，需思考各團隊的聯繫機制，且重點是平時就要演練。

對於給各地民防自訓團的建議，台灣民團協會理事長楊舜麟指出，持續自我訓練，包含學習敵我辨識、向指揮系統做敵情通報，其次為「灰人隱蔽技能」，以確保人身基本安全，第3點則是團體內、團體間的通訊管道建立與演練，並盼政府加強全民國防、軍事科普的推廣宣講，推廣活動可參考文化部的公開推廣形式，以增進全民對戰爭情況的正確認知與抵抗意識。

福和會青年部民防聯訓組聯絡人吳正淙表示，如同目前花蓮光復的情況，許多志工到了當地不知道要做什麼，論壇的目的就是讓各地民防組織、自訓團理解，當遭遇天災或戰爭，社會運作已經失序，各地要如何自主機制，建立相關的指揮鏈維持運作。