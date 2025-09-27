快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍專業網戰兵力逐年減少 預算中心籲加強培訓

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部資通電軍轄有「網路戰聯隊部」。圖／軍聞社
國防部資通電軍轄有「網路戰聯隊部」。圖／軍聞社

國軍網路戰部隊能支領網戰加給的專業人員，傳出人數逐年減少，立法院預算中心提醒軍方，強化網路作戰人員專業培訓。

國軍網戰兵力對中共形成威脅，中共近年經常發布聲稱破獲我網戰人員加以通緝的訊息。此時傳國軍網戰人員額度下降，受到關注。

預算中心日前發布「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案評估報告」。

預算中心指出，近年國軍支領網路戰勤務加給的人員分佈於陸軍、空軍司令部、資通電軍及憲兵指揮部、全民防衛動員署、通訊次長室及國防部勤務大隊，近9成網路戰勤務加給支領人員集中於資通電軍。

預算中心表示，2022至2024年度資通電軍指揮部網路戰勤務加給預算執行率，分為83.86%、84.92%及91.3%，執行率雖逐年提高，但資通電軍這項加給支領人數，於2021年度達412人的新高後逐年降低，2023及2024年度支領人數分別為369人及364人，且實際支領人數占預算編列人數的比率均不及9成。

預算中心表示，另統計全軍支領網路戰勤務加給的人數，也有類此遞減情事。鑑於網路戰專業人力培育並非一蹴可幾，資通電軍指揮部於辦理資通作業環境與設備提升計畫之際，也應持續強化網路作戰人員專業能力的培訓工作。

網路 資通電軍 國軍

延伸閱讀

外交部國際交流費增109億 學者：應避免用在華而不實大內宣

指史書華造謠 馬文君：軍卡被沖走 因內政部、農業部誤判災情

台海防衛兵推結論：台灣東部已非屏障 戰略東遷值得檢討

黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災

相關新聞

國軍專業網戰兵力逐年減少 預算中心籲加強培訓

國軍網路戰部隊能支領網戰加給的專業人員，傳出人數逐年減少，立法院預算中心提醒軍方，強化網路作戰人員專業培訓。

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分...

美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情...

台海兵推不宜一對一對抗！李喜明：應採無人化應對 防共軍由演轉戰

台北政經學院基金會舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨日提出總結報告。對於共軍是否可能「由演轉戰」發動對台攻擊，前參謀總長李喜明...

賴總統：北京「混合戰」影響各國決策

國際安全環境日益複雜，賴清德總統昨天表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運...

白宮前官員：若台海爆發衝突「俄可能配合陸方行動」

台海情勢日益嚴峻，白宮國安會前官員萊特（Thomas Wright）表示，如果台海未來爆發衝突，俄羅斯有可能配合中國在歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。