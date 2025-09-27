國軍專業網戰兵力逐年減少 預算中心籲加強培訓

國軍網路戰部隊能支領網戰加給的專業人員，傳出人數逐年減少，立法院預算中心提醒軍方，強化網路作戰人員專業培訓。

國軍網戰兵力對中共形成威脅，中共近年經常發布聲稱破獲我網戰人員加以通緝的訊息。此時傳國軍網戰人員額度下降，受到關注。

預算中心日前發布「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案評估報告」。

預算中心指出，近年國軍支領網路戰勤務加給的人員分佈於陸軍、空軍司令部、資通電軍及憲兵指揮部、全民防衛動員署、通訊次長室及國防部勤務大隊，近9成網路戰勤務加給支領人員集中於資通電軍。

預算中心表示，2022至2024年度資通電軍指揮部網路戰勤務加給預算執行率，分為83.86%、84.92%及91.3%，執行率雖逐年提高，但資通電軍這項加給支領人數，於2021年度達412人的新高後逐年降低，2023及2024年度支領人數分別為369人及364人，且實際支領人數占預算編列人數的比率均不及9成。

預算中心表示，另統計全軍支領網路戰勤務加給的人數，也有類此遞減情事。鑑於網路戰專業人力培育並非一蹴可幾，資通電軍指揮部於辦理資通作業環境與設備提升計畫之際，也應持續強化網路作戰人員專業能力的培訓工作。