快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共空降兵戰車方隊，於2015年九三閱兵時，通過天安門廣場。（新華社）
中共空降兵戰車方隊，於2015年九三閱兵時，通過天安門廣場。（新華社）

英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，解放軍空降兵和前蘇聯及俄羅斯本來就有很深淵源，西方世界也同時關切，俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，對於中共空降兵的戰法、戰具，有哪些影響。

英國泰晤士報網站報導，一個名為「黑月」（Black Moon）的駭客組織揭露了相關文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的台灣衝突的一部分，同時俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平的戰略聯盟日益緊密。

林穎佑分析，中共解放軍過去和蘇聯就有很深脈絡，當初第15空降軍就是仿效前蘇聯作法編組，也根據蘇聯體制隸屬於空軍，凸顯雙方的淵源，可說充滿前蘇聯風格。

他指出，中俄雖然曾經交惡多年，不過俄羅斯在20年前的「和平使命2005」軍演中，就已向中共公開演練由IL-76運輸機空投降戰車的戰法；尤其透過其特殊的空降戰車，可以使空降部隊在落地後立即獲得直接火力支援，讓解放軍對於空降部隊的攻擊戰術和戰具發展，有相當大的啟示。

林穎佑進一步分析，俄烏戰爭初期，俄羅斯空降部隊曾突擊搶攻基輔周邊的霍斯托梅爾機場，雖然行動失敗，不過對解放軍而言是很重要的經驗與教訓。

林穎佑強調，外界一方面可觀察九三軍演後，一系列新武器裝備對於空降兵軍戰術戰法的影響；另一方面，西方國家也會關切，當俄烏戰爭已超過3年之際，俄羅斯在空降作戰、無人機與反無人機等各方面戰鬥所累積的經驗，對解放軍會帶來哪些變化？

俄烏戰爭 俄羅斯 解放軍

延伸閱讀

台海若爆發戰爭 專家：俄國防工業恐成中國戰略後援

800頁密件曝光！俄羅斯將訓練中國空降部隊 台灣衝突隱憂升溫

科妍布局俄國醫美 報捷

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

相關新聞

傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響

英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分...

美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情...

台海兵推不宜一對一對抗！李喜明：應採無人化應對 防共軍由演轉戰

台北政經學院基金會舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨日提出總結報告。對於共軍是否可能「由演轉戰」發動對台攻擊，前參謀總長李喜明...

賴總統：北京「混合戰」影響各國決策

國際安全環境日益複雜，賴清德總統昨天表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運...

白宮前官員：若台海爆發衝突「俄可能配合陸方行動」

台海情勢日益嚴峻，白宮國安會前官員萊特（Thomas Wright）表示，如果台海未來爆發衝突，俄羅斯有可能配合中國在歐...

台海兵推：共軍有能力在太平洋部署兵力 台灣東部已非戰略屏障

台北政經學院基金會今年六月舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨天發表總結報告。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，共軍「由演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。