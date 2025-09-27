聽新聞
0:00 / 0:00
傳俄助中訓練空降兵應對台灣 專家：西方關切俄烏戰爭對戰法影響
英國泰晤士報報導，根據駭客組織揭露的文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，解放軍空降兵和前蘇聯及俄羅斯本來就有很深淵源，西方世界也同時關切，俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，對於中共空降兵的戰法、戰具，有哪些影響。
英國泰晤士報網站報導，一個名為「黑月」（Black Moon）的駭客組織揭露了相關文件顯示，俄羅斯已同意為中國軍隊提供空降作戰訓練與裝備，作為北京準備應對可能發生的台灣衝突的一部分，同時俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平的戰略聯盟日益緊密。
林穎佑分析，中共解放軍過去和蘇聯就有很深脈絡，當初第15空降軍就是仿效前蘇聯作法編組，也根據蘇聯體制隸屬於空軍，凸顯雙方的淵源，可說充滿前蘇聯風格。
他指出，中俄雖然曾經交惡多年，不過俄羅斯在20年前的「和平使命2005」軍演中，就已向中共公開演練由IL-76運輸機空投降戰車的戰法；尤其透過其特殊的空降戰車，可以使空降部隊在落地後立即獲得直接火力支援，讓解放軍對於空降部隊的攻擊戰術和戰具發展，有相當大的啟示。
林穎佑進一步分析，俄烏戰爭初期，俄羅斯空降部隊曾突擊搶攻基輔周邊的霍斯托梅爾機場，雖然行動失敗，不過對解放軍而言是很重要的經驗與教訓。
林穎佑強調，外界一方面可觀察九三軍演後，一系列新武器裝備對於空降兵軍戰術戰法的影響；另一方面，西方國家也會關切，當俄烏戰爭已超過3年之際，俄羅斯在空降作戰、無人機與反無人機等各方面戰鬥所累積的經驗，對解放軍會帶來哪些變化？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言