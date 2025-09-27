無人載具興起 海軍獵雷將朝無人化發展

海軍目前有6艘獵雷艦，原先建造新型獵雷艦的計畫因故中止。針對海軍未來獵雷戰力的發展，學者舒孝煌指出，考量人力、資源有限，以無人載具獵雷對海軍是必須盡速發展方向，並在嚴格計劃管理作為下，儘速投入服役運用。

海軍目前有6艘獵雷艦，4艘購自德國的永豐級獵雷艦於1991年成軍，2艘美製永靖級獵雷艦雖成軍於2012年，但實際是自1990年代於美軍開始服役，使得國軍現有獵雷艦均已有30多年艦齡；以永豐級為例，艦上裝備、獵雷載具皆面臨效能衰退等問題。

海軍為籌獲新一代獵雷戰力，2010年前後曾以「康平專案第二階段」預計籌獲6艘新型獵雷艦，但因承建的慶富造船公司於2017年爆發詐貸案，海軍與慶富解約，籌獲新型獵雷艦計畫告吹。海軍曾於2022年表示，依聯合戰力規劃及水雷反制作戰需求，規劃籌建無人獵雷載具及載台，以強化水雷反制作戰並確保艦艇及人員安全。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，中共若對台動武，在台灣周圍海域布放水雷將是重要手段，考量到軍中人力不足且資源有限等情況，台灣發展無人化獵雷系統是必要手段；且不像美軍因遠洋作戰需要有專門獵雷艦，台灣的作戰場域可發展岸基獵雷系統、或將無人獵雷載具部署在艦艇上。

軍方官員指出，無人載具在俄烏戰場應用廣泛，無論是空中、水面與水下都有發展，且是各國競相投入發展的領域，因為在所有的武器系統當中，「人力是最昂貴的成本」；不過，由於獵雷艦牽涉「偵、掃、獵」3領域、各環節整合複雜，目前各國獵雷艦仍無法做到無人化程度。

舒孝煌表示，可行方式應是研發新型船艦搭載無人獵雷載具，船艦不用像目前的獵雷艦需要駛近至水雷附近、再放出水中處理器，而是在遠處就可將無人獵雷載具放入海中開始進行掃、獵雷任務，而在目前無人載具科技發展下，這類型的研發或籌獲，透過嚴格計劃管理作為，且不要賦予無人獵人載具其他任務的要求下，應該很快就能有所成果，並且投入服役。