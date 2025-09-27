永豐級獵雷艦籌獲艱辛 「永嘉」繼承長江突圍艦名

永豐級獵雷艦當年是由中油公司以「多功能近岸船」名義向德國訂購，成功突破歐洲對台軍購限制。為此，永豐級永嘉艦特地繼承突破共軍封鎖的「長江突圍戰役」永嘉艦名，而率永嘉艦突圍的艦長陳慶堃後人，至今仍與新一代永嘉艦官兵定期聚會，傳承忠義軍風。

台灣受限國際情勢，向美國以外國家籌購軍備常遇阻力。海軍永豐級獵雷艦於1980年代由中油公司以「多功能近岸船」名義訂購，4艘永豐級艦相繼在1990、1991年運抵國門，隨後於1991年7月12日正式成軍。

由於當年不是以軍艦名義、而是以「多功能近岸船」向德國Abeking & Rasmussen廠訂購，永豐級獵雷艦成軍初期的外觀，都還是漆成中油近岸船的白色底漆，官兵則需穿上中油制服作為掩護。

永嘉艦長陳昱森中校向中央社記者介紹艦內官兵的生活起居空間時，可發現艙內採用許多木質材料，這也讓永豐級獵雷艦與其他型別軍艦相比，呈現出截然不同的風格。

獵雷艦多採木質或玻璃纖維建造，主因是避免掃、獵雷時，金屬船身的磁訊恐引爆海上水雷。為此，永豐級全艦大部分採非磁性材質建造，艦體由木質構成，水線以下覆3層強化玻璃纖維樹脂，上層結構物為鋁合金焊接而成，具備高抗震、低磁性、低噪音等特性。

除了艦內空間使用民用船舶常見的木質材料外，親身處在永豐艦內也可感受歲月痕跡，無論是裝備上的銘牌標註製造國家為West Germany（西德），舵房與各艙間的通訊電話的撥號方式仍是轉盤式，都呈現出獨特的年代刻印。

海軍指出，永嘉艦的命名是為了紀念1949年4月23日「長江突圍戰役」中，官兵冒死突破共軍封鎖的光榮戰績。當年率領多艘不願投共軍艦突圍的永嘉艦長陳慶堃，事後也獲頒青天白日勳章，陳慶堃甚至也將愛子取名為永嘉。

永嘉艦的官廳，布置著前一代永嘉艦的歷史介紹，以及簡介陳慶堃在長江突圍戰役的英勇事蹟，且還有一枚由陳永嘉致贈給艦上官兵保存的青天白日勳章複製品。

陳昱森透露，陳慶堃家屬包含兒子陳永嘉等人，至今仍會與永嘉艦官兵定期聚會，維繫情誼。