永豐級艦展現獵雷戰力 維護台海航道暢通

台灣四面環海，對外貿易仰賴航運，中國透過低成本的水雷封鎖台灣，被視為是可能的對台作戰選項之一。海軍永豐級獵雷艦是國軍目前獵雷主力，戰時執行水雷反制及安全航道開闢任務。

海軍目前共有6艘獵雷艦，分別是4艘德國製永豐級，以及2艘美國製永靖級，均隸屬192艦隊，駐地為左營軍港。中央社記者9月上旬登上永豐級永嘉艦（MHC-1302），採訪艦上官兵進行獵雷操演。

永嘉艦長陳昱森中校告訴中央社記者，獵雷方式主要是由艦上的獵雷聲納搜索目標，當搜索到可疑目標的大致位置後，獵雷艦先駛近至可疑目標300至500呎距離內，再由後甲板吊臂將PB3（PINGUIN B3）水中處理器施放到海中，透過PB3水中處理器的近距離聲納和攝影機，確認可疑目標精確位置。

陳昱森指出，當PB3水中處理器確認可疑目標為水雷並辨識種類後，若屬於沉底雷，就可透過PB3釋放所裝載的爆破彈進行引爆；若是繫留雷，PB3則會改裝載機械剪將繫留雷下方的鏈子剪斷。

陳昱森表示，當繫留雷浮出水面後，會由艦上的水械人員將繫留雷回收研究，在面對多重威脅和敵方大量布雷戰況，且需要快速清出安全航道的情況下，爆破獵雷是主要使用方式。

記者在獵雷操演現場看到，當永嘉艦上尉水雷反制長下達命令，後甲板的官兵使用吊臂將PB3水中處理器從後甲板吊起，隨後緩緩沒入海中，PB3下方2顆白色的圓錐物，即是單顆重達125公斤的爆破彈；當PB3被吊在半空時，可清楚看見彈尾有條橘色「繩子」連結至艦上，這條繩子是連結獵雷艦與PB3的光纖，無論是PB3回傳資訊或在艦上操縱PB3，都是仰賴這條光纖線。

PB3水中處理器的材質是鋁鎂合金，最大速率為8節，作業深度可達到200公尺，水平操作距離為600公尺，約能在水中作業50分鐘，當PB3水中處理器將吊臂釋放沒入海中後，隨即在艦上官兵的遙控下，潛航至可疑目標的前方進行偵蒐。

PB3完成標定作業後，再返航回到永嘉艦旁，由吊臂吊掛回後甲板的承載架上，官兵則透過承載架下方的滑軌，將PB3推進艙間存放。

永嘉艦帆纜士官長胡偉憶受訪表示，他擔任後甲板吊臂作業的現場指揮，除了要求人員動作精準、確實外，更需隨時掌握各項安全情況，有一次在回收PB3時，因為天候急遽轉變、海象狀況惡劣，船身大幅度晃動讓作業極具挑戰，幸好在官兵緊密配合下讓任務圓滿完成，也讓他體認到團隊默契和平時訓練的重要性。