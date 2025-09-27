中共28機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲19架次共機，其中15架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南部空域，並偵獲共艦7艘、公務船2艘，總計中共28機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部並預告，中共29日將於西昌衛星發射中心進行運載火箭發射，飛行方向為西太平洋，飛行路徑將經過台灣防空識別區（ADIZ）。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時40分至昨天晚間8時25分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機，其中6架次逾越海峽中線。
國軍於昨天上午11時45分至昨天下午5時55分，在台灣西南空域偵獲中共8架次主戰機，另於昨天下午2時40分至昨天下午4時，在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言