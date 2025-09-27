聽新聞
白宮前官員：若台海爆發衝突「俄可能配合陸方行動」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

台海情勢日益嚴峻，白宮國安會前官員萊特（Thomas Wright）表示，如果台海未來爆發衝突，俄羅斯有可能配合中國在歐洲採取行動，以分散美國的注意力。

白宮國安會前官員、布魯金斯學會資深研究員萊特廿五日參加華府智庫「戰略暨國際研究中心」的線上節目指出，過去大家的想法是，如果印太地區爆發戰爭，其他地區可能會相對安靜，但現在可能無法做出這樣的評估。

萊特說，如果印太地區現在爆發衝突，俄國很有可能在歐洲地區採取行動，俄國之所以有可能這麼做是為了回饋中國在俄烏戰爭中向俄國提供援助，中俄可能協調行動，以干擾或分散美國和盟友的注意力。

布魯金斯研究所研究員金沛雅說，很難評估在台海爆發衝突時，俄國能否給予中國相應的助力，一方面中國應希望自行解決台海問題，另一方面，俄國在俄烏戰爭後，國力已有衰退，很難給出同等幫助。

美中貿易談判仍在進行中，尚未達成貿易協議，金沛雅認為，中方勢必希望美國在台灣議題上做出讓步，尤其是在用字上，包括從「不支持台獨」改為「反對台獨」，中方可能也希望美國降低對台軍售、減少台灣官員訪美、降低台灣官員訪美的層級等。

白宮 俄羅斯 印太 國安會 俄烏戰爭 美中貿易談判 台獨 貿易協議 台灣議題

