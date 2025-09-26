台海兵推：台灣東部已非戰略屏障

台北政經學院基金會今年六月舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨天發表總結報告。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，共軍「由演轉戰」發動突襲的可能性不能完全排除；同時，解放軍已經有能力在台灣以東的太平洋常態部署海空兵力，過去行之多年向東部保存海空戰力的做法，值得慎重檢討。

台北政經學院基金會邀集台美日九位上將、八位中將，舉辦「台海防衛兵棋推演」，其規模、參與層級及形式都被認為創歷年之最。台北政經學院公布總結報告，黃介正表示，兵推歸納出多項發現，提醒政府部門應正視因應。

黃介正指出，中共解放軍、海警、海上民兵等，聯合對台澎及離島發動「灰色地帶」襲擾已有三年，政府仍欠缺相關行動處置的指導原則，國防部乃至於國軍各級部隊，針對非戰時的灰色地帶襲擾，也缺乏明確接戰規定或交戰規則，很容易使第一線部隊陷入很大的迷霧與判斷壓力。

共軍「由演轉戰」的可能性不能完全排除，政府相關單位應研擬因應作為以及指導原則。黃介正說，中共海空軍、海警結合海上民兵的武裝漁船，因對台進行「聯合戰備警巡」形成常態，造成國人習以為常，可能導致政府忽略中共由演轉戰突襲的可能性。尤其近年我國為因應共軍大規模圍台軍演，經常派遣海空軍主戰兵力進行監視任務，倘演習共軍趁機發動攻擊，國軍可能遭受大規模戰損。

此外，面對共軍可能的司法隔離或封鎖情境，政府應納入友盟因素，並且經常演練海軍及海巡的聯合應處作為。黃介正舉例，兵推美國組建議可從澳洲向北、沿美國亞太盟國的領海內側，向台灣運送物資。但我國缺乏與其他國家聯盟作戰的條約、編組、協調以及實兵演練，實際上恐怕難以執行。

兵推結論並指出，台灣東部地區已非戰略屏障，宜考量於東岸建置有效反制猝然攻擊的能力；尤其國軍戰略東遷的作為，值得再行檢討，甚至考量連結友盟，經營東遷的安全場域。

黃介正指出，解放軍現有海空軍的絕對優勢兵力，已經有能力投射、並且經常性部署於台灣以東的西太平洋及菲律賓海，足以封控台灣四周海空域，所以空軍東遷或海軍疏泊保存戰力的做法，若沒有友盟幫助，我方各軍種將會相當脆弱。

黃介正說，解放軍已有可能在台灣沿海任何地區實施三棲突擊登陸；而台灣東部防衛兵力遠低於西部地區，在解放軍優勢兵力包圍下，確實很容易遭突破。解放軍攻占花東地區後，除了可占領東部海空軍基地，甚至嚴重威脅國軍戰力東遷及疏泊海空兵力的存活，並阻擋自東岸進入台灣的國際援助，面對東部兵力薄弱的問題，有必要慎重思考。