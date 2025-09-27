賴總統：北京「混合戰」影響各國決策

國際安全環境日益複雜，賴清德總統昨天表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運用「混合戰」手法，試圖影響各國決策，破壞民主政治運作，台灣將持續提升自我防衛能力、建構全社會防衛韌性，期盼未來與各友邦強化聯防與情報共享機制，增強協作能量。

賴總統昨接見拉丁美洲暨加勒比海情報暨安全首長聯席會議訪團指出，當前國際安全環境日益複雜，境外滲透、數位操弄、錯假訊息以及網路攻擊等多重挑戰，對民主體制造成巨大威脅，來自專制威權國家的挑戰跨越國界，只有透過加強民主友盟的合作才能防堵威權擴張，建構社會與民主韌性。他期盼與各友邦強化聯防與情報共享機制，共同提升防範中國滲透的警戒意識。

巴拉圭國家情報部長阿爾卡拉斯表示，拉丁美洲國家遭受中國分化作為與日俱增，在充滿挑戰威脅的狀況下，巴拉圭始終有堅定的友邦提供支持，其中台灣尤為重要，相信台巴兩國將會進一步深化彼此合作，並經由長期的戰略規畫持續鞏固夥伴關係。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福以智庫「印太安全研究所」主席身分率團訪台，昨與副總統蕭美琴會面。蕭美琴表示，儘管當前全球地緣政治及經濟情勢日益複雜，但台美關係在國際友人及美國國會跨黨派支持下依然穩固，期待雙邊持續深化合作。