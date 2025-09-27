聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：北京「混合戰」影響各國決策

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

國際安全環境日益複雜，賴清德總統昨天表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運用「混合戰」手法，試圖影響各國決策，破壞民主政治運作，台灣將持續提升自我防衛能力、建構全社會防衛韌性，期盼未來與各友邦強化聯防與情報共享機制，增強協作能量。

賴總統昨接見拉丁美洲暨加勒比海情報暨安全首長聯席會議訪團指出，當前國際安全環境日益複雜，境外滲透、數位操弄、錯假訊息以及網路攻擊等多重挑戰，對民主體制造成巨大威脅，來自專制威權國家的挑戰跨越國界，只有透過加強民主友盟的合作才能防堵威權擴張，建構社會與民主韌性。他期盼與各友邦強化聯防與情報共享機制，共同提升防範中國滲透的警戒意識。

巴拉圭國家情報部長阿爾卡拉斯表示，拉丁美洲國家遭受中國分化作為與日俱增，在充滿挑戰威脅的狀況下，巴拉圭始終有堅定的友邦提供支持，其中台灣尤為重要，相信台巴兩國將會進一步深化彼此合作，並經由長期的戰略規畫持續鞏固夥伴關係。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福以智庫「印太安全研究所」主席身分率團訪台，昨與副總統蕭美琴會面。蕭美琴表示，儘管當前全球地緣政治及經濟情勢日益複雜，但台美關係在國際友人及美國國會跨黨派支持下依然穩固，期待雙邊持續深化合作。

賴清德 蕭美琴 印太 台美關係 兩岸關係

延伸閱讀

影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

群組截圖炸鍋 民進黨團：遺憾對話外流 萬事莫如救災急

不捨花蓮長者罹難 蕭美琴赴台北國際照顧博覽會 災害更仰賴特殊知識

蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

相關新聞

美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情...

台海兵推不宜一對一對抗！李喜明：應採無人化應對 防共軍由演轉戰

台北政經學院基金會舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨日提出總結報告。對於共軍是否可能「由演轉戰」發動對台攻擊，前參謀總長李喜明...

賴總統：北京「混合戰」影響各國決策

國際安全環境日益複雜，賴清德總統昨天表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運...

台海兵推：台灣東部已非戰略屏障

台北政經學院基金會今年六月舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨天發表總結報告。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，共軍「由演...

中秋節勗勉空軍第四聯隊 賴清德：國防預算將增至GDP3.32%

中秋佳節將至，總統賴清德今天前往空軍第四聯隊嘉義基地，主持秋節勗勉，慰問辛苦留守的國軍官兵，感謝國軍堅守崗位，捍衛國家自...

影／總統視察陸軍中坑營區 無人機、紅隼火箭列新兵必修　

為因應中共軍事威脅及俄烏戰爭實戰啟示，國軍近年積極推動「科技化戰訓」，把無人機操控與短程反裝甲火力等新式裝備，納入義務役...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。