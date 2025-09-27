聽新聞
台海兵推不宜一對一對抗！李喜明：應採無人化應對 防共軍由演轉戰

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
「台海防衛兵棋推演」昨日提出總結報告，對於共軍可能「由演轉戰」攻台，前參謀總長李喜明認為不該「一對一」進行監控驅離。圖為漢光第四十一號演習，國軍在台北觀山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。圖／聯合報系資料照片
台北政經學院基金會舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨日提出總結報告。對於共軍是否可能「由演轉戰」發動對台攻擊，前參謀總長李喜明質疑，我方用戰機、戰艦「一對一」地監控、驅離共軍，其實與不對稱的概念背道而馳。國防安全研究院委任副研究員揭仲認為，共軍以軍演混淆、遲滯我方的部署、判斷，確實是國防部現階段該傷腦筋的。

台北政經學院基金會、和平與安全中心以及中華戰略暨兵棋研究協會，今年六月邀集台美日九位上將、八位中將，舉辦「台海防衛兵棋推演」，總結報告提出六項結論，聚焦中共「灰色地帶」襲擾到「由演轉戰」；從軍事、法律角度封控台海；以及國軍行之多年的東部疏遷兵力，是否仍還可行。

李喜明認為，「由演轉戰」機率很大，他回憶二○二二年八月，為中共環台軍演，海軍出動所有主戰艦艇去「一對一」對抗共軍，他當時就想到，共艦如果一聲令下發動攻擊，我方艦艇很可能在短時間內就被全殲。

話鋒一轉，李喜明質疑，我方用戰機、戰艦「一對一」地監控、驅離共軍，是不是有效的辦法？他認為這其實與不對稱的概念背道而馳，應該用不對稱、無人化的方式應對，就可降低「由演轉戰」的可能性。

李喜明並指出，海空軍兵力東遷的長年做法已經出現問題，只要共軍潛艦或轟炸機自台灣東邊，向佳山洞庫發射巡弋飛彈「就是所有雞蛋放在一個籃子裡」。

李喜明稱，海軍艦艇東遷至太平洋會遇到兩種情況，一種是解放軍航艦編隊在太平洋等著國軍進行決戰，另一種是解放軍準備登台，海軍卻在太平洋上而沒機會決戰，無法發揮功能，在消耗與防衛之間形成尷尬場面。

李喜明建議，海軍艦隊應該盡可能靠近東岸，透過陸上防空飛彈防空，藉岸置反艦飛彈對解放軍海軍產生威脅，再出動反潛機獵殺解放軍潛艦，使海軍艦隊能發揮能力作戰。

揭仲認為，兵推想定共軍主力登陸防守兵力薄弱的東部，可迫使台灣很快不戰而降，但如果西部沒有遭到很嚴重破壞，存糧足夠，且國軍戰力仍完整，台灣還是有可能支撐超過一兩個月。共軍雖然會在東部用兵，但應該不會以主力登陸占領。

