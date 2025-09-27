美中台博弈／開啟台海戰爭的3種型態！美雖不會旁觀 若少做一事恐難避戰

美國國防大學研究員吳志遠日前在「外交事務」刊文，題為「台海最大之危險」，將台海戰爭的原因分三種可能，但僅限兩岸間，現實情況是美國不可能袖手旁觀，加入美國因素後，情況會變更複雜。

型態一／理性決策犯台

可能之一是理性選擇的戰爭，這是經權衡軍力對比與可能的政經制裁後，北京理性決定是否為武力奪台的最佳時機。決定因素在於可用多少最低代價拿下台灣。前美國印太司令戴維森在國會作證時說，共軍後年可能攻台。這是基於兩岸與美中軍力對比的判斷。

後年也是共軍建軍百年。福建艦成軍後，共軍具備三航母能力，加上九三閱兵呈現的實戰裝備，共軍後年的目標是可期的。

然而兩軍對壘，能力都是相對，共軍雖不斷累積渡海、搶灘、推進及占領能力，但台灣防衛的力量經不對稱作戰概念轉化，加上美軍協助而正強化中，共軍想在後年完全壓制國軍，可能並非易事。

台灣想做的就是使共軍奪台代價極大化，使習近平「蔣介石化」，亦即使習近平興起也許今天不是攻台的好日子，就像蔣在一九五○、六○年代時每天喊要反攻大陸，最初真的想明天就反攻，但最後淪為口號，也就偏安台灣。

俄烏戰爭的先例，俄羅斯誇口三天攻下基輔，結果拖了三年多，習近平做出攻台決定時，絕對會擔心共軍是否像俄軍不能打、不經打。

如美智庫史汀生中心九月公布的「重新思考威脅」報告所指，即北京理性思考後，全面侵台可能性相當低，遠低於許多政策圈與媒體想像。主要考慮有三：侵台代價太高昂、中共高層傾向非戰手段與國際反共聯盟的嚇阻作用。

型態二／義無反顧宣戰

可能之二是義無反顧的戰爭，這是基於民族大義的考慮，任何中共領袖在台灣跨越政治紅線之際，例如正式宣布獨立時，無論犧牲代價多大都不可能不宣戰。

台灣各方對宣布台獨這條紅線已耳熟能詳，即使「務實台獨工作者」當總統後，不敢也不會宣布台獨，但在爭取國際空間等其他方面，仍希望爭取相對政治實體的地位，且對北京的打壓，台灣內部不滿的共識愈來愈高。

這種台灣主體性，在美十年前開始抗中後，情況變更複雜。最近ＡＩＴ與美國國務院指出，包括開羅宣言、波茨坦宣言及舊金山和約，均未決定台灣最終政治地位。有人認為，這是美國要開始承認台灣地位未定論。其實美政策未變，是對大陸強調第二七五八號決議及開羅宣言等，美國反駁陸對台灣的主權宣示。

北京向來認為，台灣的實質台獨是受美國暗中支持，所以每每在雙邊會議要求美國不支持台獨甚至反對台獨，且抱怨美國政府言行不符。美國現行政策其實是反對改變現狀，有時說不支持台獨、有時不說，取決於當時美中交涉的情況，至於宣布反對台獨，絕大多數幕僚反對，因為這使美國的選擇受限。

然而在未經挑釁下，若中共武力犯台，美國一直有的選項是台灣宣布獨立，美國表示支持。這不僅是日前李喜明主導兵推的設想狀況，也一直是美國壓箱底的籌碼。

型態三／擦槍走火意外

可能之三則是擦槍走火戰爭。一次意外或誤判恐迅速失控，進而引爆衝突，這比前兩種可能性更高，至今卻罕見討論。例如共軍戰機因機件故障而墜入台灣領海，大陸要搶救人機，台灣則視為偽裝的蓄意攻擊，因而引發戰爭。

要防止因意外產生的衝突，兩岸需維持祕密溝通管道，用於預防危機和降級緊張，而兩岸必須在軍事行動中保持克制，約束兩軍飛行員或艦艇人員的冒險行為。

美國此前因南海撞機事件，對處理意外有經驗教訓，因此會密切注意事態發展，同時保持戰略模糊，為靈活回應留出空間。美國當然也分別與兩岸維持管道，加強軍事對話，以在第一時間就能降溫。但沒有任何一個溝通是只為了溝通，共軍長期視美中海空遭遇機制是美方刺探情資或己方欺敵的一環，兩岸溝通又何嘗不會以如此角度視之？真正要避戰恐難上加難。