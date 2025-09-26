中秋節前夕！感恩老兵畢生貢獻 前副總長潘進隆號召企業界關懷老榮民
為了讓過去保家衛國的老榮民感受中秋團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召企業界與海軍陸戰隊指揮部等單位，在今天舉辦「陪祥和山莊爺爺過中秋佳節餐會」活動，除了致贈水果禮品外，還準備了包括口罩、中秋伴手禮品等，讓榮民爺爺感受團圓的氛圍與溫馨。
曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的海軍陸戰隊備役中將潘進隆，退伍多年後，仍對這群當年保家衛國的榮民爺爺十分關心，他說，最近共軍武力威脅不斷，早在半個世紀前這群老兵就已經貢獻他們的青春與生命，多次成功阻擋共軍來犯，才讓我們可以享受安居樂業繁榮發展的民主社會，如今他們已經逐漸凋零，希望社會能多給逐漸凋零的老榮民們一些關懷和尊重。
去年中秋節餐會還有十多位老榮民參加，今年參加的老爺爺年紀最少的都已經九十多歲，現場特地準備一張特別的「空桌」上面同樣擺滿豐盛酒菜，就是要讓在天上無法來參加的老爺爺們也能感受社會對他們的滿滿敬意。
高雄氣爆造成32人往生，當時負責高雄市區域安全的海軍陸戰隊指揮官潘進隆，當晚指揮並調度國軍救災，目前身為慈濟人的他雖已離開軍職，還是繼續提供自身豐富的救災指揮經驗，中午餐會結束後立即動身前往花蓮光復災區協助救災，希望提供豐富的救災經驗，讓花蓮災區民眾早日重建家園。
