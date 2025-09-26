快訊

中秋節勗勉空軍第四聯隊 賴清德：國防預算將增至GDP3.32%

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，致贈加菜金。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，致贈加菜金。記者黃于凡／攝影

中秋佳節將至，總統賴清德今天前往空軍第四聯隊嘉義基地，主持秋節勗勉，慰問辛苦留守的國軍官兵，感謝國軍堅守崗位，捍衛國家自由民主，讓國人安心過節，更承諾政府將持續投入資源，推動國防改革，明年度國防預算將達GDP3.32%，可望2030年前達到GDP5%。

賴清德在致詞時首先向官兵致上最高敬意，強調國軍是「國家的驕傲」，守護主權、保衛民主，更在天災來臨時，身先士卒協助救災及災後復原重建，展現「軍愛民」精神，不論是近期的南部風災、雨災，或是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤災情，都承蒙國軍大力馳援。

賴清德也說，政府持續堅定做國軍後盾，特別感謝國防部長顧立雄過去1年來全力推動，提升各項加給與津貼、改善軍隊環境，並在維持紀律前提下，採用「減法思維」放寬多項規定，力求讓官兵感受到政府的關懷與支持，也落實實戰化訓練，強化國軍實力。

對於未來的國防建設，賴清德說，國防預算將按照北約標準提升至GDP的3.32%，目標是在2030年前達到GDP的5%。這筆預算除了持續提升國軍生活待遇外，更將用於提供更優質的戰備武器，並強化本土國防工業量能，打造國防的「優質台灣品牌」。

賴清德指出，區域安全挑戰日益複雜，台灣必須打造堅強、韌性國防體系，他有信心，只要同心協力、軍民合作，國家就能夠「透過實力來贏得真和平」，維護區域和平與穩定，他要向各位弟兄姊妹，以及你們背後給予莫大支持的寶眷，致上最誠摯的感謝之意。

賴清德也說，後續花蓮重建工作還仍需要國軍大力支持，希望大家不辭勞苦，繼續發揮軍人精神，和民眾站在一起，戰時時候保家衛國，天災來臨的時候，協助救災、復健、復原各項工作，讓民眾盡快恢復正常生活，祝福大家任務順利，中秋佳節愉快。

賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，勉勵國軍繼續支持花蓮重建工作。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，勉勵國軍繼續支持花蓮重建工作。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，勉勵國軍繼續支持花蓮重建工作。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，勉勵國軍繼續支持花蓮重建工作。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，明年國防預算將按北約標準提升至GDP的3.32%。記者黃于凡／攝影
賴清德總統今天到空軍第四聯隊嘉義基地參加秋節勗勉，明年國防預算將按北約標準提升至GDP的3.32%。記者黃于凡／攝影

國防預算 國軍 賴清德

