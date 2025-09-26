快訊

影／總統視察陸軍中坑營區 無人機、紅隼火箭列新兵必修　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
賴清德總統下午到嘉義縣中坑營區視察陸軍第十軍團257旅新訓中心，了解新兵接受無人機模擬操作與紅隼（反裝甲）火箭彈模擬發射等課目訓練情形。記者魯永明／攝影
賴清德總統下午到嘉義縣中坑營區視察陸軍第十軍團257旅新訓中心，了解新兵接受無人機模擬操作與紅隼（反裝甲）火箭彈模擬發射等課目訓練情形。記者魯永明／攝影

為因應中共軍事威脅及俄烏戰爭實戰啟示，國軍近年積極推動「科技化戰訓」，把無人機操控與短程反裝甲火力等新式裝備，納入義務役新兵訓練課表。賴清德總統下午到嘉義縣中坑營區視察陸軍第十軍團257旅新訓中心，了解新兵接受無人機模擬操作與紅隼（反裝甲）火箭彈模擬發射等課目訓練情形，頒發慰問金勗勉官兵。

軍方表示，隨著國內外軍事科技快速發展，新兵完成基本射擊、投擲與體能訓練後，也須通過無人機操控與短程反裝甲武器（如紅隼火箭彈）的測驗，才能分發下部隊；這類課程旨在讓官兵具備面對小型空中目標與裝甲車輛威脅的基礎作戰能力，提升基層部隊存活與防衛效能。賴總統視察時關切學員演練細節，對官兵專注訓練態度表示肯定。

國軍為強化基層部隊短程防空戰力，對美國採購超過2000枚人攜式「刺針」防空飛彈，預計2031年以前全數交付，並在採購數千架各式無人機之時，計畫明年起擴大採購近5萬架「軍用商規」無人機，強化偵蒐、攻擊能力；由中科院研製的「紅隼」火箭彈，可供單兵操作，摧毀敵軍戰車、裝甲車，採購總數量已超過1萬組。

軍方表示，未來新式武器裝備陸續到位後，將持續把相對應的操作技能、故障排除與戰術運用納入基礎訓練，確保官兵短時間內具備上戰場的關鍵能力。賴總統視察不發表談話，但透過逐站觀摩與與官兵互動，表達對國軍轉型與基層戰力提升的重視。

