國軍台灣戰術網路 延伸建立軍民共同圖像系統監偵系統

政府因應國際情勢，編列強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，內容披露，陸軍新式地面部隊指管系統，統稱「台灣戰術網路(TTN)」，陸軍將以這項系統延伸建立軍民共同圖像系統監偵系統。

立法院預算中心披露，鑑於新式地面部隊指管系統「台灣戰術網路」目前未介接國軍各式指管系統及雷達，僅由任務部隊以人工方式回傳資訊。

而為快速提升系統監偵能力，陸軍司令部將辦理既有雷達系統整合及建立共同圖像平台，包括研改機動雷達軟體、租賃介接網路及籌購資訊安全防護設備等共計13項設備，總經費5億元。建立軍民共同圖像系統監偵能力。

陸軍新式地面部隊指管系統由中科院研發，原稱銳指專案，已在北部作戰區完成測試。國防部曾向立法院坦承，地面部隊情資現由各作戰區運用有線、無線電掌握，並更新至「共同作戰圖像」（COP） 。國防部刻依「快速獲得戰力」及「三軍統一構型」等指導，建置國軍地面部隊指管系統，規劃以民用通資系統與行動智慧裝置建構三軍地面部隊指管平台，運用影像、語音及文字等資訊，即時傳遞戰場訊息，完備國軍整體共同作戰圖像。