快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍台灣戰術網路 延伸建立軍民共同圖像系統監偵系統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部曾向立法院說明「台灣戰術網路(TTN)」的架構。圖/取自國防部報告
國防部曾向立法院說明「台灣戰術網路(TTN)」的架構。圖/取自國防部報告

政府因應國際情勢，編列強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，內容披露，陸軍新式地面部隊指管系統，統稱「台灣戰術網路(TTN)」，陸軍將以這項系統延伸建立軍民共同圖像系統監偵系統。

立法院預算中心披露，鑑於新式地面部隊指管系統「台灣戰術網路」目前未介接國軍各式指管系統及雷達，僅由任務部隊以人工方式回傳資訊。

而為快速提升系統監偵能力，陸軍司令部將辦理既有雷達系統整合及建立共同圖像平台，包括研改機動雷達軟體、租賃介接網路及籌購資訊安全防護設備等共計13項設備，總經費5億元。建立軍民共同圖像系統監偵能力。

陸軍新式地面部隊指管系統由中科院研發，原稱銳指專案，已在北部作戰區完成測試。國防部曾向立法院坦承，地面部隊情資現由各作戰區運用有線、無線電掌握，並更新至「共同作戰圖像」（COP） 。國防部刻依「快速獲得戰力」及「三軍統一構型」等指導，建置國軍地面部隊指管系統，規劃以民用通資系統與行動智慧裝置建構三軍地面部隊指管平台，運用影像、語音及文字等資訊，即時傳遞戰場訊息，完備國軍整體共同作戰圖像。

陸軍 國防部 網路

延伸閱讀

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

影／中秋節將至 賴清德赴嘉義勗勉陸軍致䁬加菜金

軍中再傳意外！陸軍北測中心關指部士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟破裂送醫

陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

相關新聞

中秋節勗勉空軍第四聯隊 賴清德：國防預算將增至GDP3.32%

中秋佳節將至，總統賴清德今天前往空軍第四聯隊嘉義基地，主持秋節勗勉，慰問辛苦留守的國軍官兵，感謝國軍堅守崗位，捍衛國家自...

影／總統視察陸軍中坑營區 無人機、紅隼火箭列新兵必修　

為因應中共軍事威脅及俄烏戰爭實戰啟示，國軍近年積極推動「科技化戰訓」，把無人機操控與短程反裝甲火力等新式裝備，納入義務役...

國軍台灣戰術網路 延伸建立軍民共同圖像系統監偵系統

政府因應國際情勢，編列強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，內容披露，陸軍新式地面部隊指管系統，統稱「台灣戰術網路(TT...

海鯤艦尚未完成海測 李喜明：系統整合有高風險

國造潛艦海鯤艦尚未完成海上測試，出身潛艦部隊的前參謀總長李喜明今天表示，國造潛艦面臨的風險，已經不是能否防衛台灣的問題，...

急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

陸軍關指部某聯兵營進駐北測中心基地戰力鑑測，昨天訓練結束，一輛雲豹8輪甲車意外撞上一名士官，經轉送三總急救開刀後目前搶回...

賴清德中秋前視察中坑營區慰勉新兵 操演無人機紅隼火箭

中秋佳節將至，賴清德總統下午前往嘉義縣中坑營區視察陸軍第十軍團257旅新訓中心，了解義務役新兵訓練情形。他特別關心國軍因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。