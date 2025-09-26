海鯤艦尚未完成海測 李喜明：系統整合有高風險

國造潛艦海鯤艦尚未完成海上測試，出身潛艦部隊的前參謀總長李喜明今天表示，國造潛艦面臨的風險，已經不是能否防衛台灣的問題，而是能不能達到預期操作或作戰的目標，以及系統整合也有高風險，但總是希望順利且成為防衛力量。

民間於6月舉辦台海防衛兵推，台北政經學院基金會和平與安全中心上午舉行「台海防衛兵推總結報告」新書發表會，邀請基金會董事長黃煌雄、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正以及和平與安全中心執行長李喜明出席。

針對國造潛艦議題，李喜明表示，他於6月時已經回答過，都已經花費新台幣500多億元，當然希望國造潛艦能夠做好，但問題就是花了500億元造潛艦就能嚇阻中國嗎，而500億元可以做多少架高檔的無人機與無人艇。

李喜明表示，現在國造潛艦面臨一個很大的風險，已經不是能不能防衛台灣的問題，而是能不能達到預期操作和作戰的目標，媒體報導海鯤艦有系統整合的問題，過去許多專家也不斷提出來系統整合問題，造船不太可能把所有裝備買回來，就變成一艘船，潛艦更是如此。

李喜明進一步指出，以他自己的經驗，系統整合不是東西買來以後再整合，而是還沒買之前就已經決定如何整合，顯然台灣現在碰到的問題就是整合，想辦法把裝備擺進潛艦再來想辦法整合，這是非常困難且高風險，過去2、3年也有專家不斷提到。

曾赴荷蘭接收劍龍級潛艦的李喜明表示，他在荷蘭的實務經驗，建造過程最少有兩個整合，一個是戰鬥系統整合，另一個是載台系統整合，兩個系統之間又有整合，載台系統的整合包括主機、電力系統、電瓶、輔機等，各式各樣的東西要整合，每個裝備之間要整合，不可能一艘船各個部位各自在運作，需要有一定的介面，這些就是造成整合困難的地方。

李喜明提到，現代化的裝備需要的人力很少，自動化程度很高，這些整合的問題，猜測是困擾這個專案的問題，而整合是需要有一整套的思維，他以居家設計為例，不是從百貨公司買東西回家後，再決定如何擺放，而是要有設計師先決定哪個空間要擺花瓶、擺其他物品等，國造潛艦的過程就是「反其道而為」，困難就在此。

李喜明說，他還是對國造潛艦寄予祝福，因為投入巨資，希望一切順利，能成為防衛的力量。