急開刀搶命！陸軍北測中心士官遭雲豹甲車撞傷「臟器受損」 軍方發聲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
關渡地區指揮部一名李姓士官在北測中心訓練時，遭雲豹甲車撞傷，經轉往三軍總醫院手術治療，目前生命徵象穩定。記者杜建重／攝影
陸軍關指部某聯兵營進駐北測中心基地戰力鑑測，昨天訓練結束，一輛雲豹8輪甲車意外撞上一名士官，經轉送三總急救開刀後目前搶回一命，目前軍方正在調查意外經過。陸軍六軍團證實，該名李姓士官昨天在北部測考中心訓練時，遭雲豹甲車撞傷，經轉往三軍總醫院手術治療，目前生命徵象穩定。

六軍團表示，關指部李姓士官昨天於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心基地訓練期間，在執行城鎮防禦及反空機降作戰演練時，擔任警戒部隊，疑遭八輪甲車不慎撞傷，造成腹部疼痛，單位立即送往竹北東元醫院檢查，部分臟器受損，隨即轉送三軍總醫院，目前已完成手術治療，生命徵象穩定。

六軍團指出，事發後立即責派高階幹部全程協助處理，並主動聯繫家屬，同時協調院方予以最佳醫療照護。

軍方指出，陸軍司令部已成立專案小組介入調查，後續說明調查結果，並援引為案例，強化訓練及安全防險作為，維護訓練安全。

陸軍 手術

