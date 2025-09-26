賴清德中秋前視察中坑營區慰勉新兵 操演無人機紅隼火箭

中秋佳節將至，賴清德總統下午前往嘉義縣中坑營區視察陸軍第十軍團257旅新訓中心，了解義務役新兵訓練情形。他特別關心國軍因應現代戰爭需求的新興科目，包括四軸無人機操作及紅隼火箭彈模擬器訓練，並頒發慰問金，感謝部隊日前投入嘉義地區風災後的災後重建與清理工作。

這批接受視察的新兵自8月入伍，共計280人。除了基本的射擊、手榴彈投擲與體能訓練外，還須接受現代化科目訓練，例如國產研製的四軸旋翼無人機模擬操作，以及紅隼火箭彈模擬發射。兩項課程均需測驗合格，方能分發下部隊，展現國軍因應俄烏戰爭啟示所推動的「科技化戰訓」方向。

賴總統在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍副司令李天龍、第5作戰區指揮官李榮華及257旅旅長黃保家等人陪同下抵達營區。抵步後，他先聽取簡報，再前往各訓練站逐一觀摩新兵操演。

過程中，賴總統神情專注，不時點頭微笑，對官兵展現出的認真態度表示肯定。新兵在演練中士氣高昂，見到總統親臨更是精神振奮，場面熱烈。雖然賴總統未發表公開談話，但最後仍與全體官兵合影，官兵齊聲高呼「總統好」，氣氛熱烈。

行程尾聲，賴總統另代表國家發放加菜金，由旅長黃保家代為接受，感謝全體官兵的辛勞。整個視察行程約30分鐘，圓滿結束。