台海防衛兵推結論：台灣東部已非屏障 戰略東遷值得檢討

台北政經學院基金會今年6月舉辦「台海防衛兵棋推演」，今天發表總結報告。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，共軍「由演轉戰」發動突襲的可能性不能完全排除；同時，解放軍已經有能力在台灣以東的太平洋常態部署海空兵力，過去行之多年向東部保存海空戰力的做法，值得慎重檢討。

台北政經學院基金會今年6月邀集台美日9位退役上將，舉辦「台海防衛兵棋推演」，當時台灣組面對共軍灰色地帶襲擾12浬領空、領海反應慢半拍，且模擬「紅方」搶攻澎湖及台灣東岸等行動，都讓台灣組應接不暇，引發外界關注爭論。

台北政經學院今天公布總結報告，黃介正表示，兵推總共歸納出6項發現，提醒政府部門應正視因應。首先，面對中共灰色地帶威脅，政府宜盡早建立應對指導原則以及相關接戰規定。

他指出，中共解放軍、海警、海上民兵等，聯合對台澎及外離島海空域發動「灰色地帶」襲擾已有3年，政府仍欠缺相關行動處置的指導原則，國防部乃至於國軍各級部隊，針對中共對台非戰時的灰色地帶襲擾，也缺乏明確的接戰規定或交戰規則，很容易使第一線部隊遭遇很大的迷霧與判斷壓力。

其次，共軍「由演轉戰」突襲行動之可能性不能完全排除，政府相關單位應研擬因應作為以及指導原則。黃介正說，中共海空軍、海警結合海上民兵之武裝漁船，因對台進行「聯合戰備警巡」行之有年形成常態，造成國人習以為常，可能導致政府忽略中共由演轉戰突襲的可能性。尤其近年我國為因應共軍大規模為台軍演，經常派遣海空軍主戰兵力進行監任務，倘演習共軍趁機驟然發動攻擊，國軍可能遭受大規模戰損。

第三，面對外離島遭全面封鎖之風險，政府應嚴肅以對，並預先建立危機應變機制。根據兵推過程與結果分析，以國軍現有作戰部隊之部署及編現比，現實上難以維持「島島皆守」的軍事防衛能量。針對外離島之防衛作為，政府及國防部除了現行「獨立固守」的原則性指導外，欠缺明確的交戰規則以及創新的遠距增援作戰思維。

此外，面對共軍可能的司法隔離或封鎖情境，政府應納入友盟因素，並且經常演練海軍及海巡的聯合應處作為。黃介正舉例，美國組建議可從澳洲向北、沿美國亞太盟國的領海內側，向台灣運送物資，頗有創新思維，但是我國缺乏與其他國家之間聯盟作戰之條約、聯合編組、聯合指揮、協調與作業程序以及實兵演練，恐怕在實際上難以執行。

兵推結論並指出，台灣東部地區已非戰略屏障，宜考量於東岸建置有效反制猝然攻擊之能力；尤其國軍戰略東遷的作為，值得再行檢討，甚至考量連結友盟，經營東遷的安全場域。

黃介正指出，解放軍現有海空軍的絕對優勢兵力，已經有能力投射、並且經常性部署於台灣以東之西太平洋及菲律賓海，足以封控台灣四周海空域，所以空軍東遷或海軍疏泊保存戰力的做法，若沒有友盟的幫助，我方各軍種將會相當脆弱。