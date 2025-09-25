中科院與美商合作開發IBCS 學者：大幅提升防空韌性

中科院日前與美商諾斯洛普格拉曼簽署合作備忘錄，合作開發「整體作戰指揮系統」（IBCS），共同評估國造防空飛彈與美製飛彈在IBCS架構下整合的可行性。國防院學者林超倫指出，IBCS能有效優化防衛資源配置，大幅提升台灣整體防空韌性。

中科院日前在台北航太展期間，與美商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）簽署合作備忘錄，項目為「整體作戰指揮系統」（Integrated Air and MissileDefense Battle Command System, IBCS），共同評估及推動中科院防空飛彈與美製飛彈，在IBCS架構下整合的可行性及未來方向。

國防安全研究院委任副研究員林超倫近期以「美對台防空飛彈整合系統輸出研析」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

林超倫指出，雖然美國尚未透過軍售管道，同意向台灣出售完整的「整合式防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS），但台美雙方已取得進展，中科院與諾斯洛普格拉曼已簽署合作備忘錄，顯示台灣正透過合作模式，優先獲取系統整合的關鍵技術與經驗，展現台灣強化空防的意志。

針對IBCS系統的能力，林超倫表示，IBCS實現「任何感測器、最佳射擊單元」的目標，運作原理分為3步驟，首先是打破特定雷達與特定飛彈之間的硬性連結，其次是透過資訊融合建立「共同作戰圖像」，系統將所有友軍感測器所偵測的目標資訊，透過演算法整合成共同作戰圖像；第三是分散式指揮與管制，系統演算最適合接戰的武器來執行攔截任務，縮短反應時間與接戰彈性。

對於IBCS的限制，林超倫提到，IBCS高度仰賴通訊網路，一旦受到電子干擾、網路攻擊或是實體摧毀，系統協同作戰能力大幅度被削弱，其次是系統整合的複雜性，第三為成本高昂。

至於IBCS的優勢，林超倫表示，第一是提升防禦韌性，因為單一雷達被摧毀，系統仍可以靠其他感測器持續作戰；其次是優化武器效益，透過系統自動選擇最具效益的武器接戰，避免浪費彈藥；第三是擴大防禦範圍，任何一個感測器發現的威脅，都能由地理位置最佳的武器攔截，擴大守備範圍，最後是有效反制飽和攻擊。

對於台灣引進IBCS的戰略意義，林超倫分析，IBCS能將美製愛國者飛彈、國造天弓飛彈以及各式雷達，整合成一個更迅速、打擊範圍更廣，攔截效率更高的「一體化防空系統」（Integrated Air Defense System,IADS），在面對日益嚴峻的飽和攻擊威脅時，IBCS能有效優化防衛資源配置，大幅提升台灣整體防空韌性。