海委會發表新版國家海洋政策白皮書 海域執法導入AI

海洋委員會今發表2025國家海洋政策白皮書，涵蓋「安全、永續、共榮」三大主軸。海委會主委管碧玲表示，安全是基石，未來海上將從單靠肉身肉眼的守護，轉型到智慧化監控與科技賦能。與會的副總統蕭美琴指出，導入各種科技與現代化的船艦，才能有效提升第一線海巡人員在海域執法以及維權的能量。

管碧玲表示，新版的國家海洋政策白皮書提出安全、永續、共榮三大支柱，這是台灣海洋發展的核心方向。

管碧玲說，安全是基石，未來海上將從單靠肉身肉眼的守護，轉型到智慧化監控與科技賦能，包括新一代的巡防艇、無人機、立體化以及導入AI，為海巡與國防提供更有效的支撐。永續是責任，必須由開發者轉為生態守護者，推動以自然為本的解方，落實人與自然和諧、人海共生的願景。共榮是價值，透過海洋空間的規畫，讓離岸風電、永續漁業、航運交通、海洋油氣能夠公平有序的共存，化解衝突，創造多贏。

管碧玲指出，這樣的藍圖展現高度的前瞻性與全面性，不僅涵蓋法治、科技、產業與保育，更把台灣定位為國際海洋秩序中積極的參與者。白皮書涵蓋66項策略與250項措施，要讓方向能夠落實到具體的行動，相關措施都經過相關部會的承諾與認養，這是行動的承諾，也是成果的保證。

蕭美琴表示，第一個主軸是安全海洋，展現防衛的韌性。必須導入各種科技與現代化的船艦，包含AI、無人載具等3D立體的科技投入，才能有效提升辛苦在第一線拚搏的海巡人員、海域執法以及維權的能量。

蕭美琴說，第二個主軸是永續海洋，展現生態的韌性。去年公布的海洋保育法，是政府對永續的承諾，政府積極推動各項保育工作。第三個主軸是共榮海洋，展現全民共志，以及海洋資源的產業化應用，政府持續廣納各界的意見，推動海洋空間規劃與資訊空想，並納入多元族群智慧。