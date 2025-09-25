海委會發表新版國家海洋政策白皮書 海域執法導入AI
海洋委員會今發表2025國家海洋政策白皮書，涵蓋「安全、永續、共榮」三大主軸。海委會主委管碧玲表示，安全是基石，未來海上將從單靠肉身肉眼的守護，轉型到智慧化監控與科技賦能。與會的副總統蕭美琴指出，導入各種科技與現代化的船艦，才能有效提升第一線海巡人員在海域執法以及維權的能量。
管碧玲表示，新版的國家海洋政策白皮書提出安全、永續、共榮三大支柱，這是台灣海洋發展的核心方向。
管碧玲說，安全是基石，未來海上將從單靠肉身肉眼的守護，轉型到智慧化監控與科技賦能，包括新一代的巡防艇、無人機、立體化以及導入AI，為海巡與國防提供更有效的支撐。永續是責任，必須由開發者轉為生態守護者，推動以自然為本的解方，落實人與自然和諧、人海共生的願景。共榮是價值，透過海洋空間的規畫，讓離岸風電、永續漁業、航運交通、海洋油氣能夠公平有序的共存，化解衝突，創造多贏。
管碧玲指出，這樣的藍圖展現高度的前瞻性與全面性，不僅涵蓋法治、科技、產業與保育，更把台灣定位為國際海洋秩序中積極的參與者。白皮書涵蓋66項策略與250項措施，要讓方向能夠落實到具體的行動，相關措施都經過相關部會的承諾與認養，這是行動的承諾，也是成果的保證。
蕭美琴表示，第一個主軸是安全海洋，展現防衛的韌性。必須導入各種科技與現代化的船艦，包含AI、無人載具等3D立體的科技投入，才能有效提升辛苦在第一線拚搏的海巡人員、海域執法以及維權的能量。
蕭美琴說，第二個主軸是永續海洋，展現生態的韌性。去年公布的海洋保育法，是政府對永續的承諾，政府積極推動各項保育工作。第三個主軸是共榮海洋，展現全民共志，以及海洋資源的產業化應用，政府持續廣納各界的意見，推動海洋空間規劃與資訊空想，並納入多元族群智慧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言