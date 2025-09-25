美前國安顧問指「川普把台交給陸擺布」 翁履中：隨時恐被交易的籌碼

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報資料照片
美國華盛頓郵報日前報導，指美國總統川普為促成川習會，暫緩批准逾4億美元的對台軍事援助。美國前國安顧問波頓投書，認為此舉代表川普正把台灣，交給中國任意擺布。旅美學者翁履中則說，波頓投書是警訊，代表在川普眼中，台灣不是必須守護的戰略資產，而是一張隨時可能被交易的籌碼。

波頓以「川普可能正把台灣交給中國任意擺布」投書國會山莊報，暫緩軍緣的消息令人極為不安，這次與2019年夏天川普凍結對烏克蘭的安全援助如出一轍；而台灣是美國第七大貿易夥伴，也是全球先進晶片的關鍵製造者。中國若能掌控台灣，不僅將徹底改變亞太戰略格局，還將對全球科技供應鏈帶來深遠影響；台灣早已擔心川普，恐為追求與中國達成重大貿易協議，犧牲台灣利益，這種憂慮並非空穴來風，除軍售問題外，已有充分證據顯示川普正刻意討好北京。

波頓認為，美國此刻須立即恢復對台灣的軍援，並清楚告訴北京，台灣不會在短期內落入你的統治。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，今在臉書轉述該投書，並指波頓雖與川普鬧翻，但在華府決策圈掌握到的脈動與擔憂，絕對不容小覷。翁認為，波頓的投書是川普重返白宮後對台灣態度的警訊之一；在川普眼中，台灣不是必須守護的戰略資產，而是一張隨時可能被交易的籌碼。

翁履中認為，台灣需看清三項現實，首先是，不管台灣多強調第一島鏈或半導體核心角色，川普似乎更傾向於與北京達成協議，而不是守住台灣。當美國領導人開始覺得台灣戰略價值不再不可取代，問題就已經不在於軍事援助會不會來，而是對北京在台灣問題上，會送出多少政治讓步？

翁履中說，其二是台灣擋不住的是「和統」，台灣習慣把焦點放在武力犯台，但如果北京選擇不用飛彈，而是用經濟「窮台」戰略，逐步阻斷兩岸經貿，台灣社會能承受多久？如果人民的日常生活越來越拮据，看見的卻是政治菁英與其支持團體持續獲利，政府卻只會告訴人民「要抗中、要靠美日、不要懷疑盟友」，那麼人民的失望，本身就會成為統戰最好的助燃劑，再精美的國安小手冊都難以令人民安心。

最後翁履中說，台灣要思考的問題是，如果外部保護並不可靠，台灣能靠什麼讓自己不可替代？如果認知作戰的基礎來自人民的不滿，能否讓社會看到希望？如果經濟被切斷，台灣又能承受多久？

翁履中表示，台灣的命運只能自己掌握，想要戰爭，美國興趣缺缺；想要和平，只能靠自己穩住兩岸局勢，台灣決策圈看懂了嗎？可惜台灣在國際變局中最大的硬傷，是台灣沒有一個具備國際視角的執政團隊，只剩政治操作的手腕。

