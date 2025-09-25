反制小型目標滲透海岸 海巡5輛新款熱顯像儀車今年本島完成部署

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，軍民合力搶救失聯民眾，海巡署派遣機動式熱顯像儀車投入災區搜救。海巡署表示，今（2025）年於本島建置的5輛新式機動式紅外線熱影像設備，將如期完成驗收，投入應勤使用。

海巡署正積極在本島部署熱顯像偵搜儀，以反制屢次肇生的小型目標滲透海岸情事，其中兩種規格、3種部署方式。

一是近岸監偵用的環島智慧型岸際監控系統，編列4億8634萬400元預算，今年啟動具有紅外線熱顯像與高清可見光攝影機組的環島智慧型岸際監控系統，試辦全島與外離島共33處。另一種是固定式及機動式紅外線熱影像系統籌建計畫的軍事規格高清晰中程監視系統，由中華電信得標，規畫2024年在金門、馬祖、澎湖等地區裝設5處固定式紅外線熱影像設備；第3種則是今年在本島建置5輛機動式紅外線熱影像設備。

海巡署表示，環島智慧型岸際監控系統試辦計畫已於2024年完成全數系統建置及驗收。海巡署2024年度紅外線熱影像站台也已於當年度驗收合格並投入勤務使用；今年度機動式紅外線熱影像車目前完成改裝及系統測試作業，可如期完成驗收，並投入應勤使用。