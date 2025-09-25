低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署
海巡新造艦艇普遍配備對海面目標實施大面積攻擊的「鎮海火箭彈」系統。海巡署表示，委託中科院為此系統研發的「音爆彈/聲光震撼彈」跟「油漆染色髒彈」，目前已陸續完成研發，「海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫」，明年完成驗收部署。
海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫，總經費8624萬4000元，分二年辦理，民國114年度已編列6357萬3000元，明年度續編最後一年經費2267萬1000元。
海巡署表示，艦隊分署委託中科院研製的海巡艦艇低致命性裝備，均依計畫期程辦理，預計於合約期程內完成部署。
中科院在今年台北航太暨國防展中，展示鎮海火箭彈陸射版，系統配備在皮卡車上，稱之為覆合式火箭系統，由6組7聯裝2.75吋火箭發射管組成的鎮海火箭彈，可選用音爆彈、髒彈等不同彈種，對於目標有威嚇及攻擊能力，也能夠搭配熱顯像系統及夜間照明彈。
