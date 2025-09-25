快訊

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

聘師爭議／頂大私下挖角給承諾 三級三審只是走程序？

低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院在今年台北航太暨國防展中，展示鎮海火箭彈陸射版，系統配備在皮卡車上，稱之為覆合式火箭系統，可選用音爆彈、髒彈等不同彈種。記者洪哲政／攝影
中科院在今年台北航太暨國防展中，展示鎮海火箭彈陸射版，系統配備在皮卡車上，稱之為覆合式火箭系統，可選用音爆彈、髒彈等不同彈種。記者洪哲政／攝影

海巡新造艦艇普遍配備對海面目標實施大面積攻擊的「鎮海火箭彈」系統。海巡署表示，委託中科院為此系統研發的「音爆彈/聲光震撼彈」跟「油漆染色髒彈」，目前已陸續完成研發，「海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫」，明年完成驗收部署。

海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫，總經費8624萬4000元，分二年辦理，民國114年度已編列6357萬3000元，明年度續編最後一年經費2267萬1000元。

海巡署表示，艦隊分署委託中科院研製的海巡艦艇低致命性裝備，均依計畫期程辦理，預計於合約期程內完成部署。

中科院在今年台北航太暨國防展中，展示鎮海火箭彈陸射版，系統配備在皮卡車上，稱之為覆合式火箭系統，由6組7聯裝2.75吋火箭發射管組成的鎮海火箭彈，可選用音爆彈、髒彈等不同彈種，對於目標有威嚇及攻擊能力，也能夠搭配熱顯像系統及夜間照明彈。

海巡署 火箭 艦艇

延伸閱讀

NBA／范弗利特報銷將扛起火箭後場 謝普得：我不會改變打法

台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙

海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命

失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

相關新聞

低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署

海巡新造艦艇普遍配備對海面目標實施大面積攻擊的「鎮海火箭彈」系統。海巡署表示，委託中科院為此系統研發的「音爆彈/聲光震撼...

民調／陸九三閱兵 過半民眾認台軍力無法抗衡 應交流避戰

中國大陸日前舉辦九三閱兵，展現軍容。民主文教基金會今日公布九三閱兵後，民眾對台美關係、兩岸關係產生影響的看法之相關民調。...

名將不名譽／蔣中正生日副司令遭暗殺 軍方隱瞞數十年

1955年10月31日是蔣中正生日，這天深夜有人在左營開槍暗殺陸戰隊副司令于豪章。事後調查是軍眷秦良士私藏槍械，預謀殺人。不到一個月，又傳出另一槍擊案。軍方為避免外界揣測將領人事傾軋弊案，引發開槍刺殺醜聞，對媒體捏造士兵因軍紀問題受罰，心有不滿開槍的說法，隱瞞真相。 資深記者高凌雲從解密檔案，重建當年槍擊案始末。

美軍介入台海衝突？學者：疑釋政治訊號

傳美國總統川普的國防戰略將聲明介入台海衝突，台灣學者態度多傾向保留，猜測這可能是釋放政治訊號，或者是為提供總統決策的軍事...

產經：美新版國防戰略 若北京犯台美軍將介入

日本產經新聞廿三日刊出美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井專訪，他透露美國川普政府即將發表的二○二五...

教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

近期持續有中共滲透國軍情況，針對近期教唆國軍駕駛軍機投敵及拍攝投降心戰影片，監察院近日通過監察委員林文程、浦忠成調查報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。