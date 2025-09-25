總統：強化與美國戰略經濟夥伴關係 確保供應鏈安全

總統賴清德今天接見美國智庫印太安全研究所訪團重申，持續提升台灣美國國防合作關係外，更要強化與美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展。

總統賴清德上午接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）訪團一行人，薛瑞福是以美國智庫「印太安全研究所」（Institute forIndo-Pacific Security, IIPS）主席身分，率領專家學者到訪台灣。

總統致詞表示，很高興台灣的好朋友薛瑞福再度來台，他也藉此機會再次向薛瑞福的恩師及好朋友、於今年過世的美國前副國務卿阿米塔吉致上台灣誠摯的悼念以及敬意。

總統表示，台灣身處第一島鏈的關鍵位置，面對中國的文攻武嚇，以及灰色地帶侵擾，深知國家安全以及台海和平穩定的重要性。他強調，台灣人民有堅定不移的決心，保衛國家主權，守護民主自由的生活方式，維護以規則為基礎的國際秩序，確保區域的和平穩定，符合全球利益發展。

他指出，和平必須靠實力，實力靠韌性，台灣正積極強化自我防衛能力，強化全社會防衛韌性，20日剛結束的台北國際航太暨國防工業展是歷屆規模最大，總統府全社會防衛韌性國際論壇也剛舉辦完畢，也是台灣歷史上第一次。

總統表示，去年薛瑞福來訪，兩人針對國防預算占GDP比例方面交換意見，未來台灣將持續投資資源在國防安全，明年度的國防預算按照北約的標準將可達到GDP的3.32%，2030年之前也可望達到5%的目標。

總統表示，台灣將秉持國防自主以及不對稱戰略，透過對美軍事採購及台美共同研發生產製造，持續提升台灣美國國防合作關係。台灣會和美國及理念相近的國家，在國家安全、網路安全等領域加強交流，共同維護區域的和平穩定。

總統說，台灣更要強化跟美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展，他也期待印太安全研究所持續協助台灣與美國對接，與友盟國家深化合作。

薛瑞福致詞表示，他要藉機向花蓮風災的罹難者、受災戶致上哀悼以及慰問之意，除了協助賑災外，他相信美國民眾看到風災駭人的景象，也一定會對台灣伸出援手。

他表示，紐約正在舉行聯合國大會，台灣並沒有參加，但台灣應該要參加，中國持續對國際施壓，試圖要孤立台灣，排除台灣有意義的參與聯合國及聯合國附屬機構及其他國際組織，「我們應該要抵抗中國的作為」。

薛瑞福說，看到台灣運用許多創新的方法有意義參與區域以及國際事務，台灣也非常慷慨，不僅協助周圍鄰近國家，甚至連區域外的國家也不吝伸出援手，如在西非伊波拉（Ebola）疫情爆發的時候提供協助、幫助在波蘭的烏克蘭難民等，台灣雖然被孤立，但還是扮演非常重要的區域及全球成員的角色，在賴總統的領導下，這樣正面的影響會持續下去。

薛瑞福表示，在他訪台的期間，確認台美關係的穩定發展，也希望台美間貿易協定趕快談成，看到更正常化的雙邊關係、更持續的安全合作，包括台灣向美國購買的軍備都能如期交付，也將持續為台灣發聲、支持台灣。