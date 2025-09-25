快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

總統：強化與美國戰略經濟夥伴關係 確保供應鏈安全

中央社／ 台北25日電

總統賴清德今天接見美國智庫印太安全研究所訪團重申，持續提升台灣美國國防合作關係外，更要強化與美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展。

總統賴清德上午接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）訪團一行人，薛瑞福是以美國智庫「印太安全研究所」（Institute forIndo-Pacific Security, IIPS）主席身分，率領專家學者到訪台灣。

總統致詞表示，很高興台灣的好朋友薛瑞福再度來台，他也藉此機會再次向薛瑞福的恩師及好朋友、於今年過世的美國前副國務卿阿米塔吉致上台灣誠摯的悼念以及敬意。

總統表示，台灣身處第一島鏈的關鍵位置，面對中國的文攻武嚇，以及灰色地帶侵擾，深知國家安全以及台海和平穩定的重要性。他強調，台灣人民有堅定不移的決心，保衛國家主權，守護民主自由的生活方式，維護以規則為基礎的國際秩序，確保區域的和平穩定，符合全球利益發展。

他指出，和平必須靠實力，實力靠韌性，台灣正積極強化自我防衛能力，強化全社會防衛韌性，20日剛結束的台北國際航太暨國防工業展是歷屆規模最大，總統府全社會防衛韌性國際論壇也剛舉辦完畢，也是台灣歷史上第一次。

總統表示，去年薛瑞福來訪，兩人針對國防預算占GDP比例方面交換意見，未來台灣將持續投資資源在國防安全，明年度的國防預算按照北約的標準將可達到GDP的3.32%，2030年之前也可望達到5%的目標。

總統表示，台灣將秉持國防自主以及不對稱戰略，透過對美軍事採購及台美共同研發生產製造，持續提升台灣美國國防合作關係。台灣會和美國及理念相近的國家，在國家安全、網路安全等領域加強交流，共同維護區域的和平穩定。

總統說，台灣更要強化跟美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展，他也期待印太安全研究所持續協助台灣與美國對接，與友盟國家深化合作。

薛瑞福致詞表示，他要藉機向花蓮風災的罹難者、受災戶致上哀悼以及慰問之意，除了協助賑災外，他相信美國民眾看到風災駭人的景象，也一定會對台灣伸出援手。

他表示，紐約正在舉行聯合國大會，台灣並沒有參加，但台灣應該要參加，中國持續對國際施壓，試圖要孤立台灣，排除台灣有意義的參與聯合國及聯合國附屬機構及其他國際組織，「我們應該要抵抗中國的作為」。

薛瑞福說，看到台灣運用許多創新的方法有意義參與區域以及國際事務，台灣也非常慷慨，不僅協助周圍鄰近國家，甚至連區域外的國家也不吝伸出援手，如在西非伊波拉（Ebola）疫情爆發的時候提供協助、幫助在波蘭的烏克蘭難民等，台灣雖然被孤立，但還是扮演非常重要的區域及全球成員的角色，在賴總統的領導下，這樣正面的影響會持續下去。

薛瑞福表示，在他訪台的期間，確認台美關係的穩定發展，也希望台美間貿易協定趕快談成，看到更正常化的雙邊關係、更持續的安全合作，包括台灣向美國購買的軍備都能如期交付，也將持續為台灣發聲、支持台灣。

美國國防 台美關係 薛瑞福

延伸閱讀

接到暫扣令 巨大晴天霹靂

美國擬將晶片生產轉移30至50％出台灣？網：怎麼覺得比中國還恐怖

路透：陸代表團將赴美財政部技術性磋商 聚焦貿易問題細節

美貿易代表：未來數月將與東南亞國家達成協議

相關新聞

反制小型目標滲透海岸 海巡5輛新款熱顯像儀車今年本島完成部署

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，軍民合力搶救失聯民眾，海巡署派遣機動式熱顯像儀車投入災區搜救。海巡署表示，今（2025）年於本...

低致命性火箭型髒彈及音爆彈 海巡艦艇明年完成部署

海巡新造艦艇普遍配備對海面目標實施大面積攻擊的「鎮海火箭彈」系統。海巡署表示，委託中科院為此系統研發的「音爆彈/聲光震撼...

民調／陸九三閱兵 過半民眾認台軍力無法抗衡 應交流避戰

中國大陸日前舉辦九三閱兵，展現軍容。民主文教基金會今日公布九三閱兵後，民眾對台美關係、兩岸關係產生影響的看法之相關民調。...

名將不名譽／蔣中正生日副司令遭暗殺 軍方隱瞞數十年

1955年10月31日是蔣中正生日，這天深夜有人在左營開槍暗殺陸戰隊副司令于豪章。事後調查是軍眷秦良士私藏槍械，預謀殺人。不到一個月，又傳出另一槍擊案。軍方為避免外界揣測將領人事傾軋弊案，引發開槍刺殺醜聞，對媒體捏造士兵因軍紀問題受罰，心有不滿開槍的說法，隱瞞真相。 資深記者高凌雲從解密檔案，重建當年槍擊案始末。

美軍介入台海衝突？學者：疑釋政治訊號

傳美國總統川普的國防戰略將聲明介入台海衝突，台灣學者態度多傾向保留，猜測這可能是釋放政治訊號，或者是為提供總統決策的軍事...

產經：美新版國防戰略 若北京犯台美軍將介入

日本產經新聞廿三日刊出美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井專訪，他透露美國川普政府即將發表的二○二五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。