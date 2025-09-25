民調／陸九三閱兵 過半民眾認台軍力無法抗衡 應交流避戰

中國大陸日前舉辦九三閱兵，展現軍容。民主文教基金會今日公布九三閱兵後，民眾對台美關係、兩岸關係產生影響的看法之相關民調。據此民調，近5成受訪者認為大陸軍力強大，過半受訪者認為台灣目前軍事實力無法對抗中國大陸，約6成受訪者認為台灣應與大陸交流避戰。

根據調查，針對是否知道大陸閱兵、是否有看大陸閱兵影片等，有20.4%「知道／沒有看畫面 」，23.6%「知道／看過影片（只看片段）」，3.7%「知道／看轉播（看較長內容）」，52.3%「不知道這件事」。

針對認為大陸舉行這次閱兵的最主要目的為何（可複選），21.9%認為「讓中國人民記取歷史教訓」，30.6% 認為「激勵中國人民民心士氣」，72.5%認為「對外展現中國強大國力軍力」，14.2%未表態。

對於從閱兵活動中，感受到中國「軍容壯盛軍力強大」或是「紙老虎虛張聲勢」，有48.5%認為軍容壯盛軍力強大，28.2%認為紙老虎虛張聲勢，23.3%未表態。

對於中國大陸的閱兵活動，對台灣來說，是「很大的威脅」還是「無所謂不受影響」，20.6%認為很大的威脅，57.9%認為無所謂不受影響，21.5%未表態。

對於是否同意有人認為「台灣目前的軍事實力，絕對沒辦法對抗中國大陸」，25.2%非常同意，27.7%還算同意，19.6%不太同意，11.1%非常不同意，16.4%未表態。

對於是否同意有人認為「歐美等傳統國際強權，如今都必須接受中國是不可侵犯的亞洲新強權」，14.3%非常同意，24.0%還算同意，24.7%不太同意，15.7%非常不同意，21.3%未表態。

對於是否同意有人認為「中國已經有足夠實力，讓美國愈來愈難干預兩岸事務」 ，15.2%非常同意，24.9%還算同意，26.1%不太同意，16.6%非常不同意，17.2%未表態。

對於以目前中國大陸的軍事實力，如果台海發生戰爭，認為美國有沒有能力出兵協防台灣，60.3%認為有能力，21.5%認為沒能力，18.2%未表態。

對於如果台海發生戰爭，認為美國願不願意出兵協防台灣，42.1%認為願意，35.4%認為不願意，22.5%未表態。與上述加權後，36.6%認為美國「有能力／願意出兵」，15.5%認為美國「有能力／不願出兵」，8.2%認為美國「有能力／意願未知」，3.3%認為美國「沒能力／願意出兵」，16.6%認為美國「沒能力／不願出兵」，1.6%認為美國「沒能力／意願未知」，2.2%認為美國「能力未知／願意出兵」，3.3%認為美國「能力未知／不願出兵」，12.7%未表態。

關於兩岸關係，認為台灣應該「購買更多武器、增長服兵役時間、積極備戰」還是「開放交流、讓兩岸關係回正常化，避免戰爭」，27.7%備戰保台，59.9%交流避戰，12.3%未表態。

關於以目前的兩岸關係，認為台灣可能面臨的未來是「統一的壓力愈大」還是「台獨的機會愈高」，38.1%認為統一，29.6%認為台獨，7.4%認為「維持現狀／都可能／都不可能」，24.9%未表態。

本次民調委託「艾普羅行銷市場研究股份有限公司」；訪問日期為114年9月17至19日；調查方法為人員電話訪問；有效樣本為1228人；抽樣誤差為95%的信心水準下，抽樣誤差介於±2.8％；資料處理，依性別、年齡、學歷、縣市等變數進行加權。