美前陸戰隊員看台灣新民防手冊：更易讀卻稀釋危機感

國防部新版全民國防手冊上線，前美國陸戰隊隊員洪澤克比較舊版後表示，新版確實更好讀、指令明確，但建議在說明軍事威脅性質上更坦率。未來可在冗長絕望感跟可愛插畫路線間取中間值，並直接呈現可能的衝突場景。

國防部16日公布新版全民國防手冊，分中文、英文版及網站版。美國喬治梅森大學（George MasonUniversity）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）今天接受中央社訪問時，提出上述看法。

洪澤克2000年至2006年在陸戰隊服役，2022年與前參謀總長李喜明合寫專文，探討台灣如何借鑑烏克蘭推動國土防衛。

●新版全民國防手冊淡化軍事威脅本質

他指出，新版全民國防手冊可見國防部認真看待社會韌性，強化溝通的清晰度，有助提升民眾的理解。然而，相較於2022與2023年的版本，新版對於軍事威脅的描繪明顯減少。

例如，2022年的手冊裡有軍事行動及被炸毀建築的照片。他說，雖然這可能會嚇到少數閱讀的人，然而新版幾乎沒有提到戰爭，甚至沒有提到像是「直接攻擊」這樣的情況，只談封鎖及網路攻擊。

「身為一個去過台灣多次的美國人，我會擔心社會對全面戰爭的反應，這是真正災難性的最壞情況，人們確實需要做好心理準備來因應可能發生的事情。我相信台灣人有能力面對，但政府必須坦白說清楚。」

●末日感與卡通風取平衡

洪澤克表示，2022年或2023年的手冊又長又無聊，裡面沒有漫畫，頂多是一些照片，「他看得都快睡著。」新版則「一堆可愛卡通」，卻完全不提軍事場景。

未來的版本應在冗長、陰鬱絕望感跟可愛插畫路線之間取中間值，並在手冊中誠實呈現爆炸、登陸、空降等殘酷（ugly）畫面，讓民眾提前認知可能的戰爭景象。

他指出，有研究表明，如果告訴人們會發生什麼狀況，即使聽來聳動，民眾也能夠去思考，並依此作出相應反應。最糟糕的做法是低估人們以及他們接受新的、令人恐懼的訊息的意願。

因為那樣一來，一旦最壞情況真的發生，他們可能會不知所措。

洪澤克說，從美方角度來看，風險真實存在，台灣政府現在，甚至幾年前就應該與民眾坦承對話，讓他們在準備上、甚至在投票時能有清楚認知。

●社會韌性未深入民心 防空避難待體檢

洪澤克每年至少在台灣待上一個月。他認為，台灣一般民眾仍不夠重視社會韌性建設。他每年都問台灣的家人：「家裡有多少食物和水？」答案通常是「沒有準備，7-11和全家就在附近，買要用的東西就好。」

去年「馬勒卡」颱風襲台時，洪澤克人也在台灣，觀察到在預期內的天災中，台灣人民應變能力強，供應系統也良好。但他強調，戰爭情境完全不同，政府的支援能力將被壓垮。

2022年的全民國防手冊寫「準備3天的儲備物資」，2023年的版本改成「超過3天」，今年的版本則說「一週」。洪澤克提醒，美國沒有任何軍事規劃者認為美軍能在一週內抵達，台灣人必須以「月」來規劃物資量。

訪談來到尾聲，洪澤克再次提到每年在台灣對民防建設的觀察。例如，他與小孩一看到防空避難指引就跟著走，「結果通常是這些指示牌把我們帶著繞圈」或帶到一扇關閉的門。

有次指引真的帶他去地下室，也是唯一的一次，但是這張指引是貼在建築物內，而非室外。