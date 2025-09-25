快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍介入台海衝突？學者：疑釋政治訊號

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

美國總統川普國防戰略將聲明介入台海衝突，台灣學者態度多傾向保留，猜測這可能是釋放政治訊號，或者是為提供總統決策的軍事準備之一；相較於先喊出要介入台海衝突，美國更可能的是協助台灣強化威嚇及落實拒止。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，川普對海外用兵和戰爭的態度保守謹慎，會這麼斬釘截鐵地說美軍會介入，可能是釋放政治訊號，或者是無論總統如何決定，五角大廈都會做的各種軍事準備之一（至於實際用不用，端賴川普決定），此外，也不排除這篇報導的真實性是否足夠權威，相關發展待觀察。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁則說，從今年三月美國防長機密備忘錄到即將發表的國防戰略，重點圍繞在協助台灣做接下來的準備，以及對台海衝突的正視，這點一以貫之；俄中朝的關係發展至今，被美國認為是中國在拉幫結派形成對抗，美國軍方自然會認為這是很嚴重的問題。

王宏仁說，按報導所述，即將發表的戰略文件可理解為川普意志，當然，美國在外交上可能會依然維持模糊立場，軍事上則愈來愈具體，操作更加清楚，強化協助台灣落實拒止戰略，所以說，要強化威嚇和拒止是有的；至於談到要介入，王宏仁說，這可能是個人的想法，他認為就算美軍已經準備好要介入，也不會這樣寫。

黃介正還提到，川普與大陸國家主席習近平剛通過話，美國聯邦眾議員剛訪問北京，香山會議也才剛舉行，美國現在拋出介入台海衝突訊號，對下月舉行的川習會不是正面訊息。

美軍 台海 美國 川普 軍事 成大 淡江大學 黃介正 國防 習近平

延伸閱讀

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

相關新聞

產經：美新版國防戰略 若北京犯台美軍將介入

日本產經新聞廿三日刊出美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井專訪，他透露美國川普政府即將發表的二○二五...

美軍介入台海衝突？學者：疑釋政治訊號

傳美國總統川普的國防戰略將聲明介入台海衝突，台灣學者態度多傾向保留，猜測這可能是釋放政治訊號，或者是為提供總統決策的軍事...

教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

近期持續有中共滲透國軍情況，針對近期教唆國軍駕駛軍機投敵及拍攝投降心戰影片，監察院近日通過監察委員林文程、浦忠成調查報告...

陳福海中秋勞軍喊話「有你們真好」 感謝國軍全天候支援

中秋佳節將近，縣長陳福海今日下午率隊展開中秋勞軍慰問行程，向日夜守護家園的國軍與金門醫院、海巡等基層單位致上最高敬意。他...

黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災

今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會原定，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明天清晨從龍潭及新竹基...

立委要求恢復軍人搭大眾運輸優惠 交通部：非敬軍單一選項

立委要求交通部研議恢復軍人搭乘大眾運輸優惠措施，交通部回應表示，國軍搭乘大眾運輸優惠措施規劃，其涵蓋範圍涉及陸、海、空運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。