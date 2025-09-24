教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

近期持續有中共滲透國軍情況，針對近期教唆國軍駕駛軍機投敵及拍攝投降心戰影片，監察院近日通過監察委員林文程、浦忠成調查報告，要求國防部檢討精進相關保防措施及應處作為，並強化軍人武德培育。

陸軍化生放核訓練中心前少校教官蕭翔云，及陸軍航空第601旅前中校分隊長謝孟書等8名現役及退役軍官，遭共諜陳裕炘吸收，在台發展共諜組織，計畫駕駛「CH-47契努克」軍用直升機投共，及拍攝「我願意（投降共軍）」心戰影片等情案引發關注。

兩位監委指出，中共長期以來，持續透過金錢等利誘方式，吸收心志不堅之國軍幹部或退伍人員，以發展共諜組織刺探我軍事機密及弱化我軍抵抗力量；其等人員遭吸收後，除外洩個人業管之機密資訊外，另物色欠缺保防意識之軍中同袍，刺探、取得他人業管之機密資料。

兩位監委提到，參據國防部查復之資料，自104年起至114年3月15日止約10年之期間，僅國防部偕同司法機關共同偵破之國安案件即達37案，平均每年將近4案；若計入尚未偵破，及非透過國防部協查機制偵破之案件後，實際之共諜竊密案件當更為可觀。

兩位監委認為，該案顯示我軍對保密防諜之管控仍存在諸多問題，國防部也已逐案審查外洩之機密資訊，分別採取「終止、修改及變更」等措施，及重新頒布聯戰計畫，另並行政懲處相關違失人員計81人，及針對相關資訊安全項目研提改進方案。

兩位監委表示，種種情況顯示國防部對軍人的武德培育仍然有待加強，國防部除應確實落實前揭改進方案外，相關史實、典故或可一併列為教案，尤其針對國軍高階領導幹部，更須持續加強宣導。再者，鑒於多數年長官兵對新興科技產品認識有限，後續也應規畫相關課程。