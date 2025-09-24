陳福海中秋勞軍喊話「有你們真好」 感謝國軍全天候支援

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左四）今天前往金門防衛指揮部展開秋節慰問並致贈勞軍款，由指揮官黃先任（右三）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左四）今天前往金門防衛指揮部展開秋節慰問並致贈勞軍款，由指揮官黃先任（右三）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

中秋佳節將近，縣長陳福海今日下午率隊展開中秋勞軍慰問行程，向日夜守護家園的國軍金門醫院、海巡等基層單位致上最高敬意。他感性地說，「不論是颱風災害、防疫需求，還是醫療後送任務，國軍永遠都是金門最堅強的後盾，只能說有你們真好！」

陳福海在下午3時在副縣長李文良、民政處長許慧婷、衛生局代理局長李金治及軍人之友社金門聯絡組長陳偉棠等人陪同下，前往陸軍金門防衛指揮部鑑潭山莊慰問，受到指揮官黃先任、副指揮官李其桓等人熱情接待。雙方就金門地區現況及合作事宜交換意見，縣府並致贈勞軍款，感謝國軍長期與地方攜手合作，展現軍民一家的深厚情誼。

陳福海表示，金門之所以能長年維持穩定與安全，背後靠的正是國軍默默的付出與守護。「從災害防救、重大活動安全，到各項公共建設推動，國軍總是在第一線給予最堅實的支持，這份付出，縣府與鄉親都銘記在心。」他強調，正因為有國軍弟兄日夜駐守前線，才讓金門鄉親與台灣本島民眾能安心過節。

對此，黃先任也回應指出，只要是地方或民眾有需要，國軍一定會盡全力協助，「守護金門、服務地方，是我們的責任與榮耀。」

隨後，李文良則代表陳福海縣長，繼續前往金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊及金門醫院等單位，親自致贈慰問品並預祝官兵與工作人員佳節愉快，傳達縣府的感謝與祝福。

李文良指出，金門作為離島地區，衛生福利部金門醫院是全縣唯一的醫療機構，不僅承擔日常醫療服務與急重症照護，還支援各項大型活動的緊急醫護任務。緊急傷病患的空中轉診亦仰賴軍民協力，除民航與空勤總隊外，每週二、五由國軍C-130軍機執行後送；偏遠的烏坵鄉因交通不便，長年更需依賴海巡與空勤單位協助。

他強調，這些默默付出的單位，是金門醫療與安全體系不可或缺的力量，縣府特別透過中秋勞軍行動，向所有辛勤奉獻的人員表達最深的敬意與感謝。

金門縣長陳福海（左）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問與指揮官黃先任（中)副指揮官李其桓（右），三人暢談佛法與時事，聊得很契合。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問與指揮官黃先任（中)副指揮官李其桓（右），三人暢談佛法與時事，聊得很契合。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問並致贈勞軍款，指揮官黃先任（左二）特別頒發感謝狀給他，陳福海還逐字將感謝狀的內容念出來。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（右二）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問並致贈勞軍款，指揮官黃先任（左二）特別頒發感謝狀給他，陳福海還逐字將感謝狀的內容念出來。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問並致贈勞軍款，與指揮官黃先任相談甚歡，雙方就金門地區現況及合作事宜交換意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左）今天前往金門防衛指揮部鑑潭山莊展開秋節慰問並致贈勞軍款，與指揮官黃先任相談甚歡，雙方就金門地區現況及合作事宜交換意見。記者蔡家蓁／攝影

