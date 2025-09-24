全力支援馬太鞍溢流救災 明晨空軍國慶航線空勘取消
樺加沙環流夾帶暴雨，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，至今仍有100多人失聯。國慶慶籌會宣布，軍方原訂明後天清晨將進行的國慶空勘任務，為支援救災都將取消。
國防部今年國慶仍規劃由CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機護航飛越總統府前國慶大會，大會壓軸安排今年剛換裝AJT勇鷹高教機的空軍雷虎小組噴煙通過會場上空。慶籌會原定9月25日進行航線空勘，10月2日「半兵力」訓練、10月8日「全兵力」訓練。
不過由於遭逢馬太鞍堰塞湖溢流災情，軍方全力投入救災，慶籌會稍早宣布，原訂9月25日清晨的國慶航線空勘，因花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤災情，國軍全力投入救災工作，取消本次及預備日空勘作業。
慶籌會表示，10月2日進行「半兵力」訓練，10月8日進行「全兵力」訓練，目前照既定期程進行。國防部將依情勢評估後續規劃，最新消息將隨時公告，請大家留意國慶官方網站。
