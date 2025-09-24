快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年國慶大會，國軍預計出動CH-47SD契努克運輸直升機等，預計10月8日「全兵力」訓練。圖／國慶籌備委員會提供
今年國慶大會，國軍預計出動CH-47SD契努克運輸直升機等，預計10月8日「全兵力」訓練。圖／國慶籌備委員會提供

今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會原定，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明天清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航。慶籌會表示，國防部將編組兵力全力救災，故取消第一次航線空勘作業。

慶籌會表示，原訂於9月25日清晨將實施第一次航線空勘，但為因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，國防部將編組兵力及運用相關機具設備，全力支援救災工作，故取消第一次航線空勘作業。

慶籌會指出，另預定於10月2日進行「半兵力」訓練、10月8日進行「全兵力」訓練，目前照既定期程進行，國防部將依情勢評估後續規畫，最新資訊請隨時注意國慶官方網站（https://rocbirthday.tw/）或中華民國讚國慶臉書公告。

慶籌會表示，原訂於9月25日清晨將實施第一次航線空勘取消。圖／國慶籌備委員會提供
慶籌會表示，原訂於9月25日清晨將實施第一次航線空勘取消。圖／國慶籌備委員會提供

國防部 國慶 航線 馬太鞍溪 堰塞湖

延伸閱讀

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

花蓮救災 盧秀燕：救生艇馬達卡土石人力救援為主

相關新聞

黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災

今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會原定，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明天清晨從龍潭及新竹基...

立委要求恢復軍人搭大眾運輸優惠 交通部：非敬軍單一選項

立委要求交通部研議恢復軍人搭乘大眾運輸優惠措施，交通部回應表示，國軍搭乘大眾運輸優惠措施規劃，其涵蓋範圍涉及陸、海、空運...

部隊鍋 EP237｜航太展商機爆發 國防部、貿協如何調整才能延續產業生命

兩年一度國防展今年熱度攀上新高峰。除了參展人次再創新高，參展廠商更是前屆兩倍，貿協也宣稱本次航太展促成了逾兩億美元商機。但專業日人潮洶湧的背後卻也看出對於參展廠商、逛展買家在展會運作上的諸多不便。 主辦單位的貿協、擁有最大攤位的國防部，在展會主軸該如何定調，如何管理，才能將逛展的人潮，轉變為能不倚賴國防預算的真正錢潮。

賴總統：建構可恃、可用、可信、全面防衛體系確保國安

賴清德總統今天上午主持10月份將官晉任授階典禮時表示，面對國際上威權主義擴張、以及來自中國的文攻武嚇，我們必須持續提升戰...

影／海巡署首發敦睦艦隊返台 帛琉總統：期盼每個月都來

海巡署成立以來第一支敦睦艦隊由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，今天返抵台北港。交流期間並拜會帛琉總統惠恕仁，總統閣下...

影／金防部「太武操演」實彈震撼登場 烈嶼夜空砲火綿延

陸軍金門防衛指揮部昨日晚間在烈嶼鄉東崗海域據點，舉行今年第3季「太武操演」實彈射擊，出動戰車、甲車與各式火砲，展開夜間「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。