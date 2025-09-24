黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災

兩年一度國防展今年熱度攀上新高峰。除了參展人次再創新高，參展廠商更是前屆兩倍，貿協也宣稱本次航太展促成了逾兩億美元商機。但專業日人潮洶湧的背後卻也看出對於參展廠商、逛展買家在展會運作上的諸多不便。 主辦單位的貿協、擁有最大攤位的國防部，在展會主軸該如何定調，如何管理，才能將逛展的人潮，轉變為能不倚賴國防預算的真正錢潮。

2025-09-24 13:05