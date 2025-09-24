黑鷹直升機明國慶首次空勘試演取消 兵力全力支援救災
今年雙十國慶將至，國慶籌備委員會原定，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明天清晨從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航。慶籌會表示，國防部將編組兵力全力救災，故取消第一次航線空勘作業。
慶籌會表示，原訂於9月25日清晨將實施第一次航線空勘，但為因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，國防部將編組兵力及運用相關機具設備，全力支援救災工作，故取消第一次航線空勘作業。
慶籌會指出，另預定於10月2日進行「半兵力」訓練、10月8日進行「全兵力」訓練，目前照既定期程進行，國防部將依情勢評估後續規畫，最新資訊請隨時注意國慶官方網站（https://rocbirthday.tw/）或中華民國讚國慶臉書公告。
FB留言