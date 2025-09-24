立委要求恢復軍人搭大眾運輸優惠 交通部：非敬軍單一選項

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
立委要求交通部研議恢復軍人搭乘大眾運輸優惠措施。圖為示意。記者洪哲政/攝影
立委要求交通部研議恢復軍人搭乘大眾運輸優惠措施，交通部回應表示，國軍搭乘大眾運輸優惠措施規劃，其涵蓋範圍涉及陸、海、空運等，「敬軍禮遇不以票價優惠為單一選項」。

國民黨立委翁曉鈴提案要求交通部研議恢復軍人搭乘大眾運輸優惠措施。交通部日前提出「軍人搭乘大眾運輸優惠措施書面報告」，內容列舉臨時和小規模既有敬軍優惠，但缺乏專屬軍人長遠優惠措施。

交通部表示，在空運部分，航空禮遇措施除國籍航空公司提供軍人優先登機服務外，華信及德安航空所經營之國內航線另有提供95折軍人優惠票；另為表達對現役軍人的敬意，國籍航空公司自今年7月1日起提供軍人優先登機服務，並自今年9月3日起擴大適用至1位持現役軍人眷屬身分證的同行者。截至9月14日為止，共有483位軍人、31位眷屬享有優先登機禮遇。

至有關軍人搭機享空位升等禮遇，國籍航空公司於九三軍人節 禮遇現役軍人國際航線商務艙空位升等計63人次。

海運部分，目前國內固定航線計有「澎湖縣政府公共車船管理處」1家公營機構經營馬公-望安-七美-高雄等航線，提供各航段85折票價軍人優待；另有關公船委託民營經營部分，「琉興有限公司」所營東琉航線亦提供軍人減免優待，單程全票200元，軍人優待票150元；來回380元，軍人優待票300元。

而陸運部分，國防部現有部門加入高鐵企業會員，高鐵公司每半年結算累積搭乘金額，達成門檻時將回饋乘車半價券；現行高鐵公司也提供常態性優惠，如早鳥票、國旅聯票、高鐵假期、會員優惠、定期票、回數票等多種行銷優惠車票，可供軍職人員視其出遊、職務或通勤需求購買。

至於台鐵公司因應國防貨物運輸任務，配合協助運輸相關裝備、持續強化軍運效能及滿足國軍演訓整備。該公司也與國防部簽訂契約，現役軍人因任務需求需搭乘列車者，得憑記帳憑證搭乘；台鐵公司則依當月實際搭乘紀錄按月向國防部請款，以便利軍事勤務之需。

公車方面，目前「澎湖縣政府公共車船管理處」及「金門縣公共車船管理處」轄管公車，分別對軍人提供票價85折及83折優待。

交通部表示，對於國軍搭乘大眾運輸優惠措施規劃，其涵蓋範圍涉及陸、海、空運等，且敬軍禮遇不以票價優惠為單一選項，營運機構或運輸業者可依經營狀況自訂各類行銷優惠或禮遇措施，以表達對軍人的敬意。

