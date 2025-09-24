快訊

賴總統：建構可恃、可用、可信、全面防衛體系確保國安

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天上午主持中華民國114年10月份將官晉任授階典禮。圖/總統府提供
賴清德總統今天上午主持中華民國114年10月份將官晉任授階典禮。圖/總統府提供

賴清德總統今天上午主持10月份將官晉任授階典禮時表示，面對國際上威權主義擴張、以及來自中國的文攻武嚇，我們必須持續提升戰力，建構「可恃、可用、可信、全面」的防衛體系，確保國家的安全與永續發展。

賴總統致詞時表示，將官是軍隊的核心，肩負領導統御、引領單位向前的重責大任。他要向榮升的各位將軍表達祝賀之意，也要感謝各位寶眷長期的支持與奉獻，讓國軍專注守護國家安全。

賴總統恭喜樓偉傑、林傳盛晉任中將。賴總統說，兩位將軍在心理輔導、反認知作戰、保防安全以及民事協調等政戰工作上，都有非常傑出的表現。尤其，樓將軍在擔任陸軍航特部政戰主任期間，完成傘兵訓練，取得傘兵資格，為官兵樹立了良好典範。

賴總統也恭喜蔡傳聖、喬福駿、蔡明達、林志豪、江毓鉉、李明倫、柴仕傑等7位晉任少將。

賴總統說，各位在文宣心戰、新聞應處、戰鬥支援、反潛作戰、武器籌獲等任務都戮力以赴，提升了國軍的聯戰效能，強化整體國防實力。

賴總統表示，期許各位榮升的將軍在未來的崗位上，以更高的標準要求自己，成為官兵的榜樣，不負國家的栽培，帶領部隊在新時代挑戰中不斷精進。

賴總統說，近年來，台灣積極推動國防自主，現在我們的軍工技術和供應鏈量能都有顯著的進步。

賴總統說，希望國軍「集中資源」、「縮短期程」，以機動、敏捷為原則，導入人工智慧、無人載具等新興科技，來提升台灣在先進軍事科技、武器系統研發與製造的量能，讓國軍邁向更現代化、高效率的未來。

賴總統表示，各位將軍的任務除了傳承，更要創新；也要遵循務實態度，以實戰化訓練為根本，提升防衛韌性，建構可恃的不對稱戰力。

賴總統說，政府會做各位和所有國軍弟兄姊妹的後盾，我們持續推動各項措施，從營舍改善、托育支持，到職能培訓與眷屬照護，全面提升官兵生活品質，就是希望給國軍最大的支持。

國軍 國防 賴清德

