國防部預告修正軍機噪音補償辦法 增列補助調整機制

中央社／ 台北24日電

國防部近日預告修正「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」部分條文草案，刪除「飛行架次」作為經費預算編列參考事項，並增列補助住戶設置噪音防制設施費用基準調整機制，得配合消費者物價指數漲幅，進行調整。

國防部19日預告「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」部分條文修正草案，指出軍機噪音補償辦法自民國110年7月20日訂定發布，曾於110年8月26日修正，為了配合消費者物價指數調整檢討補助及補償基準，並因應行政院環境保護署更銜為環境部，因此修正辦法。

針對軍用機場噪音防制、補償經費預算編列，現行條文明定各軍用機場參考防制區內的面積、戶口數、人口數、飛行架次及噪音量等相關事項據以編列，修正條文則是刪除「飛行架次」做為參考依據。

國防部指出，現行條文的「飛行架次」是依據民用航空法第37條，有關機場回饋金按民航機起落架次徵收場站降落費，因國軍的飛行訓練非採固定式任務，無場站降落費，且飛行訓練恐涉軍事機密，因此刪除現行條文的「飛行架次」為經費預算編列參考事項。

現行條文明定，軍用機場管理單位對住戶補助基準為，第三級航空噪音區，每戶新台幣3萬元；第二級航空噪音防制區，每戶2萬5000元；第一級航空噪音防制區，每戶2萬2500元。

修正條文增列，國防部得配合中央主計機關發布的消費者物價指數漲幅，於116年1月1日前進行上述金額的調整，之後每5年調整1次，並由軍用機場管理單位於辦理當年度噪音防制設施補助時，公告調整後的金額。

國防部表示，行政院主計總處110年至113年的指數基期，因消費者物價總指數提升7.81，考量社會整體物價上漲，為加強照顧航空噪音防制區民眾基本生活，參酌國營航空站噪音補償金分配及使用辦法，國營航空站研擬的噪音補償工作計畫不得低於5年，並定期檢討的規定，因此增訂金額調整機制及公告。

為避免同一航空噪音防制區內住戶，因為適用增列條文的補助調整機制，而有受補助的金額不一，造成不公平的現象，因此修正條文增訂，軍用機場管理單位依調整後的金額補助住戶設置噪音防制設施者，以該住戶所在航空噪音防制區內，全區已完成噪音防制設施之一個輪次為限。

噪音 國防部 機場

