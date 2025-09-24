影／海巡署首發敦睦艦隊返台 帛琉總統：期盼每個月都來

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

海巡署成立以來第一支敦睦艦隊由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，今天返抵台北港。交流期間並拜會帛琉總統惠恕仁，總統閣下期盼台灣海巡艦「每個月都來」！

艦隊分署長黃宣凱帶領的敦睦遠航訓練支隊，由8月剛交船的4千噸級台北艦與1千噸級花蓮艦組成，同時帶了警察大學水警系師生隨行，11日自台北港海巡基地出發，航向1300浬外的友邦。

雙艦在航程中實施各項操演，目的為驗證新艦裝備的性能及可靠度，同時安排警大學生觀摩與實作，透過航行與艦上生活學習海上專業技能。

15日泊靠帛琉Malakal港之後展開交流訪問，雙方自2019年簽署「海巡合作協定」以來，我國海巡艦已多次到訪，帛琉總統惠恕仁除了表示歡迎，並期盼建立譬如每個月都來的常態交流與共巡，展現存在即威懾(presence is deterrence)意涵。

18日包括我國駐帛琉大使黎倩儀、以及帛琉國務部長Gustav Aitaro和司法部長Jennifer Olegeriil，率台灣技術團、商會、僑胞，登上台北艦舉行聯合升旗典禮。2位部長隨後致詞均表達期盼強化雙方海事執法合作，共同打擊非法捕魚跟海上走私活動。

海巡署指出，首發敦睦支隊創下多項「第一」，包括以雙艦編隊方式執行遠航訓練、結合警大師生專案實習、在巡防艦甲板舉行聯合升旗典禮，都是第一次。

海巡署成立以來第一支敦睦遠航訓練支隊，由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，航程中實施各項操演，目的為驗證新艦裝備的性能及可靠度；今天返抵台北港。圖／海巡署提供
海巡署成立以來第一支敦睦遠航訓練支隊，由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，航程中實施各項操演，目的為驗證新艦裝備的性能及可靠度；今天返抵台北港。圖／海巡署提供
海巡敦睦艦隊帶領警察大學水警系師生隨行實習，圖中的學生正練習用六分儀觀測天體進行船舶定位。圖／海巡署提供
海巡敦睦艦隊帶領警察大學水警系師生隨行實習，圖中的學生正練習用六分儀觀測天體進行船舶定位。圖／海巡署提供
18日包括我國駐帛琉大使黎倩儀、以及帛琉國務部長Gustav Aitaro和司法部長Jennifer Olegeriil，率台灣技術團、商會、僑胞，登上台北艦共同舉行聯合升旗典禮。圖／海巡署提供
18日包括我國駐帛琉大使黎倩儀、以及帛琉國務部長Gustav Aitaro和司法部長Jennifer Olegeriil，率台灣技術團、商會、僑胞，登上台北艦共同舉行聯合升旗典禮。圖／海巡署提供
海巡署成立以來第一支敦睦遠航訓練支隊，由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，航程中實施各項操演，目的為驗證新艦裝備的性能及可靠度；今天返抵台北港。圖／海巡署提供
海巡署成立以來第一支敦睦遠航訓練支隊，由國造台北艦、花蓮艦前往友邦帛琉訪問，航程中實施各項操演，目的為驗證新艦裝備的性能及可靠度；今天返抵台北港。圖／海巡署提供
帛琉國務部長Gustav Aitaro和司法部長Jennifer Olegeriil等貴賓，登上台北艦舉行聯合升旗典禮並參訪。圖／海巡署提供
帛琉國務部長Gustav Aitaro和司法部長Jennifer Olegeriil等貴賓，登上台北艦舉行聯合升旗典禮並參訪。圖／海巡署提供

